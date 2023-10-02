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Разнос из-за пробок по всей Уфе устроил премьер Андрей Назаров

Разнос из-за пробок по всей Уфе устроил премьер Андрей Назаров

2 октября 2023, 08:28
Фото: 1MI
Чиновники признали, что ситуация с пробками в Уфе выходит за все рамки.

Сегодня, 2 октября, в ходе оперативного совещания с членами правительства Башкирии была поднята тема пробок в Уфе. В частности, было отмечено большое количество жалоб горожан из-за ситуации на дорогах.

— Выходит это за все рамки безусловно. Пробки вокруг Шакшинского моста, Зининского моста. Заки Валиди у нас стоит, в пятницу пробка почти от Телецентра тянулась на выезд из Уфы. Беспрецедентно много ремонтных работ, — сообщила начальница Управление главы Башкирии по социальным коммуникациям.

Было озвучено предложение составить регламент перекрытий дорог, с целью чтобы все работы начинались в согласовании с общей дорожной ситуацией в городе. Составить такой регламент было предложено Министерству транспорта Башкортостана.

В свою очередь премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что обсуждение данной проблемы проводится уже не в первый раз, также были заключены некоторые договоренности.

Во-первых, в регионе вводится дежурный заместитель министра транспорта РБ в период с пятницы до понедельника. Во-вторых, в этот же период все дорожные работы, которые затрудняю въезд и выезд из города должны быть приостановлены.

— Объяснять, что мы что-то сделали — это не результат. Объяснять, что мы ввели дежурного — это не результат. Пробки эти нужно нам совместно усилиями устранить это однозначно, никаких других вариантов у нас нет. Тем более это не невозможная ситуация, это надо объединить усилия руководителя города Уфы, Минтранса республики, ГИБДД. Это не нормально, если мы людей заставляем двигаться часами, — Андрей Назаров.

Допустимо замедление только на 10-15% от обычного трафика на дорогах. Удваиваться время передвижения людей «не должно ни в коем случае».

В Минтрансе РБ в свою очередь сообщили, что изучат варианты закрытия в городе левого поворота на дорогах в рамках борьбы с пробками.

Далее, с завтрашнего дня в городе будут также выставлены дополнительные посты ГИБДД для ручного регулирования на «трудных» дорогах. Поручено было и как можно быстрее разрешать аварийные ситуации на дорогах.

#Элина Сайфранова
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