Психолог рассказала об эффекте музыкальной терапии

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
«Музыкальная терапия является одной из разновидностей арт-терапии и имеет положительный эффект на состояние организма. Она включает не только прослушивание композиций, но и пение и игру на музыкальных инструментах», — пояснила Борисова в интервью с представителем интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, музыкальная терапия применяется даже для коррекции психологических нарушений: она помогает в области эмоционально-волевой сферы, а также в случае задержек развития и трудностей в выражении чувств.
«Существует множество жанров, но нельзя выделить один конкретный жанр, который помогает бороться со стрессом. У каждого человека своя предпочтительная музыка, однако звуки природы и классическая музыка являются универсальными вариантами. Медленные композиции могут успокаивать, а ритмичные и быстрые — стимулировать», — отметила психолог.
Борисова подчеркнула, что каждый вид стресса требует определенного жанра музыки для терапии. Если вы разозлились или вас обидели, не стоит слушать пение птиц. Лучше выбрать музыку, которая поможет вам выразить негативные эмоции, например, энергичную или тяжелую музыку.
«Выбирайте танцевальные хиты и рок, где вы сможете пропеть или даже прокричать, чтобы ваше тело отреагировало на обиду. Когда возбуждение спадет и вы почувствуете усталость, включите что-то спокойное, чтобы восстановить гармонию», — посоветовала психолог.
А если после тяжелого дня вам нужно быстро заснуть, выбирайте медитативные мелодии без слов: смысловая нагрузка не поможет вам расслабиться.