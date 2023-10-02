Психолог рассказала об эффекте музыкальной терапии

«Музыкальная терапия является одной из разновидностей арт-терапии и имеет положительный эффект на состояние организма. Она включает не только прослушивание композиций, но и пение и игру на музыкальных инструментах», — пояснила Борисова в интервью с представителем интернет-издания «Подмосковье сегодня».