mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Психолог рассказала об эффекте музыкальной терапии

2 октября 2023, 11:03
Психолог Мария Борисова объяснила, как музыкальная терапия влияет на организм и как различные жанры могут повлиять на наше психологическое состояние.

«Музыкальная терапия является одной из разновидностей арт-терапии и имеет положительный эффект на состояние организма. Она включает не только прослушивание композиций, но и пение и игру на музыкальных инструментах», — пояснила Борисова в интервью с представителем интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, музыкальная терапия применяется даже для коррекции психологических нарушений: она помогает в области эмоционально-волевой сферы, а также в случае задержек развития и трудностей в выражении чувств.

«Существует множество жанров, но нельзя выделить один конкретный жанр, который помогает бороться со стрессом. У каждого человека своя предпочтительная музыка, однако звуки природы и классическая музыка являются универсальными вариантами. Медленные композиции могут успокаивать, а ритмичные и быстрые — стимулировать», — отметила психолог.

Борисова подчеркнула, что каждый вид стресса требует определенного жанра музыки для терапии. Если вы разозлились или вас обидели, не стоит слушать пение птиц. Лучше выбрать музыку, которая поможет вам выразить негативные эмоции, например, энергичную или тяжелую музыку.

«Выбирайте танцевальные хиты и рок, где вы сможете пропеть или даже прокричать, чтобы ваше тело отреагировало на обиду. Когда возбуждение спадет и вы почувствуете усталость, включите что-то спокойное, чтобы восстановить гармонию», — посоветовала психолог.

А если после тяжелого дня вам нужно быстро заснуть, выбирайте медитативные мелодии без слов: смысловая нагрузка не поможет вам расслабиться.

Подпишитесь
Тоска уфимского Трамплина: как знаменитый спортивный объект ржавеет на глазах
Сегодня, 10:07
Разнос из-за пробок по всей Уфе устроил премьер Андрей Назаров
Сегодня, 08:28
Уголовное дело возбуждено из-за дефекта при строительстве Зининской развязки в Уфе
Сегодня, 07:16
Роспотребнадзор закрыл пищеблок колледжа Уфы, где массово отравились студенты
Сегодня, 05:06
Штрафы для уклонистов и индексация зарплат: что изменится с 1 октября 2023 в Башкирии
Вчера, 07:25
Минздрав РБ прокомментировал вспышку инфекции в торгово-экономическом колледже Уфы
Вчера, 12:29