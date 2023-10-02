Отопительное перемирие: жители двух домов в Уфе договорились после долгого конфликта

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Жители домов №10 и №12/1 по улице Комсомольской пришли к соглашению о том, как они будут делить тепло в ближайший отопительный сезон. До этого они не могли поделить между собой индивидуальный тепловой пункт, работавший на оба дома.
Дело в том, что ИТП был подключён лишь в 10-м доме, однако горячая вода и отопление поступали из него и к соседям. Жители 10-го дома считали ситуацию несправедливой — по их мнению, из-за этого платёж за коммунальные услуги вырос в 2 раза. В начале сентября они обрубили от горячего водоснабжения и отопления дом 12/1. Мы рассказывали о том, как развивалась эта история.
С наступлением холодов стало понятно — ситуация может стать критической, ведь других источников тепла и горячей воды у жильцов Комсомольской, 12/1 не имеется. При посредничестве Сергея Кожевникова, замглавы администрации Уфы по ЖКХ, удалось конфликт направить в другое русло. По итогам переговоров жильцы пришли к соглашению.
Теперь собственники и владельцы МКД по ул. Комсомольской, 12/1 снова подключены к горячей воде и теплу от совместного ИТП. При этом ИТП оборудован более мощными насосами, а стоимость обслуживания поделили между домами (пропорционально площадям).
Однако соглашение продлится только до 30 мая. До этого к дому Комсомольская, 12/1 должен быть подключён свой тепловой пункт.
Ранее прокуратура внесла представление директору УЖХ Советского района за нарушение прав потребителей. Дело в том, что подвал дома Николая Дмитриева, 11 регулярно затопляется нечистотами. Предостережение выписал также Роспотребнадзор.