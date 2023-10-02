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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Жители двух домов на Комсомольской в Уфе пришли к договорённости

Отопительное перемирие: жители двух домов в Уфе договорились после долгого конфликта

2 октября 2023, 04:25
Фото: 1MI

Жители двух домов на Комсомольской в Уфе пришли к договорённости

Жильцы одного из домов могли остаться без тепла на зиму

Жители домов №10 и №12/1 по улице Комсомольской пришли к соглашению о том, как они будут делить тепло в ближайший отопительный сезон. До этого они не могли поделить между собой индивидуальный тепловой пункт, работавший на оба дома.

Дело в том, что ИТП был подключён лишь в 10-м доме, однако горячая вода и отопление поступали из него и к соседям. Жители 10-го дома считали ситуацию несправедливой — по их мнению, из-за этого платёж за коммунальные услуги вырос в 2 раза. В начале сентября они обрубили от горячего водоснабжения и отопления дом 12/1. Мы рассказывали о том, как развивалась эта история.

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С наступлением холодов стало понятно — ситуация может стать критической, ведь других источников тепла и горячей воды у жильцов Комсомольской, 12/1 не имеется. При посредничестве Сергея Кожевникова, замглавы администрации Уфы по ЖКХ, удалось конфликт направить в другое русло. По итогам переговоров жильцы пришли к соглашению.

Теперь собственники и владельцы МКД по ул. Комсомольской, 12/1 снова подключены к горячей воде и теплу от совместного ИТП. При этом ИТП оборудован более мощными насосами, а стоимость обслуживания поделили между домами (пропорционально площадям).

Однако соглашение продлится только до 30 мая. До этого к дому Комсомольская, 12/1 должен быть подключён свой тепловой пункт.

Ранее прокуратура внесла представление директору УЖХ Советского района за нарушение прав потребителей. Дело в том, что подвал дома Николая Дмитриева, 11 регулярно затопляется нечистотами. Предостережение выписал также Роспотребнадзор.

#Уфа#Отопление#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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