Отопительное перемирие: жители двух домов в Уфе договорились после долгого конфликта

Дело в том, что ИТП был подключён лишь в 10-м доме, однако горячая вода и отопление поступали из него и к соседям. Жители 10-го дома считали ситуацию несправедливой — по их мнению, из-за этого платёж за коммунальные услуги вырос в 2 раза. В начале сентября они обрубили от горячего водоснабжения и отопления дом 12/1. Мы рассказывали о том, как развивалась эта история.