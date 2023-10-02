«Нас решили отравить?» Жители Башкирии трубят о невыносимом запахе птичьего помёта

По нашей информации, в селе Старокучербаево Благоварского района зарегистрирована птицефабрика, принадлежащая компании «Башкирская птица». В телефонном разговоре с директором компании Альбертом Фарраховым мы узнали, что у фирмы нет полей, куда бы она могла вывозить отходы производства. К тому же вывоз отходов до деревни Западной, находящейся на другом конце района, выглядит нецелесообразным. Кроме того, объёмы производства в птицефабрике в селе Старокучербаево довольно маленькие, чтобы вываливание помёта на поля привело к каким-либо последствиям, считает директор «Башкирской птицы». Затем, по мнению Фаррахова, гусиный помёт (а именно гуси выводятся в его птицефабрике) имеет гораздо меньше мочевины и, соответственно, слабее пахнет.