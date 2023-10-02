«Нас решили отравить?» Жители Башкирии трубят о невыносимом запахе птичьего помёта

Posted Вчера, 10:16
Published Вчера, 10:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Жители деревни Западный Благоварского района жалуются на невыносимый запах. По их словам, это происходит из-за вывоза птичьего помёта на сельхозугодья.
Как нам рассказали жители деревни, с выходных невозможно выйти на улицу, потому что с юго-восточного направления ветер приносит ужасные запахи. Они предположили, что причина запаха — помёт, который свозят на поля из птицефабрики. По словам одного из жильцов, остаётся лишь молиться, чтобы ветер подул с севера. Другие предположили, что тем самым гражданам сделали «подарок на день пожилых людей».
Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в администрацию Благоварского района и к главе Кашкалашинского сельсовета, к которому относится деревня.
Районные власти ответили, что помёт действительно вывозится в качестве удобрения, а делает это компания «Башкир-агроинвест», принадлежащая группе компаний «Таврос». Холдингу также принадлежат «Башкирская мясная компания», «Агро-система», «Благоварский СГЦ», «Уральская мясная компания», «Уфимский СГЦ».
Один из активов «Тавроса» — птицефабрика «Башкирская» в Авдоне. Конечным бенефициаром является предприниматель Миргалимов Рустем Габдулхакович, управляющий партнёр фонда AVG Capital Partners, зарегистрированной в Кипре. В 2022 году «Башкир-агроинвест» получил 779 млн рублей прибыли.
То же, что и в районной администрации, сказали в Кашкалашинском сельсовете. Глава поселения добавил, что речь идёт о вывозе птичьего помёта для удобрения полей. В то же время он сказал, что навоз вывозится не из птицефабрики «Башкирская» в Авдоне, а из Старокучербаевской птицефабрики. По его словам, в течение 2-3 дней запах должен рассеяться.
По нашей информации, в селе Старокучербаево Благоварского района зарегистрирована птицефабрика, принадлежащая компании «Башкирская птица». В телефонном разговоре с директором компании Альбертом Фарраховым мы узнали, что у фирмы нет полей, куда бы она могла вывозить отходы производства. К тому же вывоз отходов до деревни Западной, находящейся на другом конце района, выглядит нецелесообразным. Кроме того, объёмы производства в птицефабрике в селе Старокучербаево довольно маленькие, чтобы вываливание помёта на поля привело к каким-либо последствиям, считает директор «Башкирской птицы». Затем, по мнению Фаррахова, гусиный помёт (а именно гуси выводятся в его птицефабрике) имеет гораздо меньше мочевины и, соответственно, слабее пахнет.
Наши попытки дозвониться до представителей компании «Башкир-агроинвест» не увенчались успехом. При этом руководство группы компаний «Таврос» отказалось дать комментарии.
Ранее мы рассказывали о том, как жители села возле Стерлитамака возмущаются действиями птицефабрики «Ашкадарской». По мнению граждан, руководство предприятия мстит им за непреклонность.