Начало отопительного сезона, нарушения на Зининском путепроводе и пробки в Уфе

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В Уфе было возбуждено уголовное дело по факту нарушений при проектировании Зининского путепровода. При обследовании опор конструкции развязки было выявлено их смещение. Превышена была и предельно допустимая нагрузка на свою, что несет угрозу жизни и здоровью граждан при дальнейшей эксплуатации объекта. Как показала прокурорская проверка проектную документацию для строительства развязки разработало ГУП «Уфимский проектно-производственный центр „Уралдортранс“. Одобрило проект ГАУ Управление государственной экспертизы РБ. Контракт на исполнение работ стоимостью более 1,3 миллиарда рублей был заключен с ООО „Уралмостострой“.
Сегодня, 2 октября, в ходе оперативного совещания с членами правительства Башкирии была поднята тема пробок в Уфе. В частности, было отмечено большое количество жалоб горожан из-за ситуации на дорогах. Было озвучено предложение составить регламент перекрытий дорог, с целью чтобы все работы начинались в согласовании с общей дорожной ситуацией в городе. В свою очередь премьер-министр республики Андрей Назаров отметил, что обсуждение данной проблемы проводится уже не в первый раз.
О местности, известной в Уфе как «Трамплин», слышали многие. С остановки с одноимённым названием можно спуститься на канатной дороге к Уфимке. На паромной переправе дачники переплавляются на противоположный берег. В лесу бегают спортсмены, прогуливаются собачники и катаются велосипедисты. Однако местные пейзажи с каждым годом все больше внушают тоску. Виной тому покрывающиеся ржавчиной спортивные объекты и разбросанный по окрестностям мусор. Подробнее о том, как выглядит сейчас «Трамплин», Mkset рассказывал здесь.
В Уфе в среду, 4 октября, с 10:00 до 11:00 запланирована комплексная проверка системы оповещения граждан с запуском электросерен, громкоговорителей и подачей сигнала «Внимание всем!». По эфирным каналам теле- и радиовещания будет звучать сообщение о проведении проверки.
Власти Башкирии назвали дату начала отопительного сезона. Так, по инициативе заместителя министра ЖКХ Башкирии Юрия Палтусова, подачу тепла в соцучреждения планируется начать со вторника, 3 октября. Решение об этом принято на фоне значительных температурных перепадов в республике, а также ночного похолодания до +1 градуса Цельсия.