Начало отопительного сезона, нарушения на Зининском путепроводе и пробки в Уфе

О местности, известной в Уфе как «Трамплин», слышали многие. С остановки с одноимённым названием можно спуститься на канатной дороге к Уфимке. На паромной переправе дачники переплавляются на противоположный берег. В лесу бегают спортсмены, прогуливаются собачники и катаются велосипедисты. Однако местные пейзажи с каждым годом все больше внушают тоску. Виной тому покрывающиеся ржавчиной спортивные объекты и разбросанный по окрестностям мусор. Подробнее о том, как выглядит сейчас «Трамплин», Mkset рассказывал здесь.