На НРФ «Регионы» отметили заметный подъем в российской рекламной индустрии

Первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков сообщил, что по итогам прошлого года рынок рекламы в стране просел всего на два процента. Но уже по итогам первого полугодия 2023 года показатель роста составил 27%, передает tagilcity.ru. Объем рынка достиг 315 миллиардов рублей, что является максимальным значением за всю историю отрасли.