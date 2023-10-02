На НРФ «Регионы» отметили заметный подъем в российской рекламной индустрии

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Мероприятие объединило более ста федеральных и региональных экспертов отрасли и более тысячи участников. Официальный информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI.
Первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков сообщил, что по итогам прошлого года рынок рекламы в стране просел всего на два процента. Но уже по итогам первого полугодия 2023 года показатель роста составил 27%, передает tagilcity.ru. Объем рынка достиг 315 миллиардов рублей, что является максимальным значением за всю историю отрасли.
Стоит отметить, что одним из главных драйверов роста рекламной индустрии в России являются именно регионы. Согласно данным АКАР, за первые шесть месяцев 2023 года региональный рынок рекламы увеличился на четверть и превысил 21 миллиард рублей.
На заметный подъем в отрасли обратила внимание и вице-президент АКАР, директор «АКАР Северо-Запад» Наталья Пилатова. Как рассказала представитель ассоциации, за первые 6 месяцев 2023 года общий объем рынка Санкт-Петербурга вырос на 24% по четырем офлайн-каналам (пресса, радио, наружная и транзитная реклама). Также на 24% увеличилось число рекламодателей на телевидении. Прирост рекламы в интернете составил 15%.
В АКАР также сообщили, что среди региональных рынков по итогам первой половины 2023 года лидером стал Екатеринбург с объемом рекламной индустрии 1,4 миллиарда рублей. Более крупные объемы только у московского и петербургского рынков. Отмечается, что уральский рынок отличается более высокими темпами роста по сравнению с федеральным.
Программа национального рекламного форума 2023 года включала в себя такие аспекты работы рекламной индустрии, как искусственный интеллект, маркировка рекламы, управление креативной командой, региональное развитие. На НРФ прошло более тридцати сессий, в рамках которых были представлены различные индустриальные продукты. Один из них — рейтинг региональных рекламных агентств Урала, дающий сведения об оборотах, специализации и уровне клиентского сервиса главных игроков.
НРФ «Регионы» 2023 года, прошедший в Екатеринбурге, открыл серию мероприятий, посвященных празднованию 145-летнего юбилея российской рекламы. События будут проходить при поддержке АКАР в Москве с 13 по 17 ноября этого года.