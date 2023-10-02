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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Власти Башкирии назвали дату начала отопительного сезона

«Достигнут порог»: в Башкирии сделали заявление о начале отопительного сезона

2 октября 2023, 11:01
Фото: 1MI

Власти Башкирии назвали дату начала отопительного сезона

Руководителям муниципалитетов рекомендовали быть готовыми к пуску тепла

Так, по инициативе заместителя министра ЖКХ Башкирии Юрия Палтусова, подачу тепла в соцучреждения планируется начать со вторника, 3 октября. Решение об этом принято на фоне значительных температурных перепадов в республике, а также ночного похолодания до +1 градуса Цельсия.

«По республике уже к концу этой недели, 8 октября, будет достигнут порог по среднесуточной температуре ниже +8 градусов. В связи с этим муниципалитетам рекомендовано быть готовыми к пуску тепла», — заявил Юрий Палтусов в ходе оперативного совещания в правительстве республики.

Отмечается, что в 20 муниципалитетов Башкирии уже приступили к подаче тепла в больницы, детсады и школы. Всего к теплоснабжению на данный момент подключено 3315 соцобъектов. По приведенным Палтусовам данным, на сегодняшний день в Башкирии отопление поступает уже в 766 жилых домов.

#Общество#Тепло#Отопление#ЖКХ#ЖКХ Уфы#Теплоснабжение#Азамат Нухов
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