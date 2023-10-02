«Достигнут порог»: в Башкирии сделали заявление о начале отопительного сезона

Отмечается, что в 20 муниципалитетов Башкирии уже приступили к подаче тепла в больницы, детсады и школы. Всего к теплоснабжению на данный момент подключено 3315 соцобъектов. По приведенным Палтусовам данным, на сегодняшний день в Башкирии отопление поступает уже в 766 жилых домов.