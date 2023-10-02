«Достигнут порог»: в Башкирии сделали заявление о начале отопительного сезона

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Так, по инициативе заместителя министра ЖКХ Башкирии Юрия Палтусова, подачу тепла в соцучреждения планируется начать со вторника, 3 октября. Решение об этом принято на фоне значительных температурных перепадов в республике, а также ночного похолодания до +1 градуса Цельсия.
«По республике уже к концу этой недели, 8 октября, будет достигнут порог по среднесуточной температуре ниже +8 градусов. В связи с этим муниципалитетам рекомендовано быть готовыми к пуску тепла», — заявил Юрий Палтусов в ходе оперативного совещания в правительстве республики.
Отмечается, что в 20 муниципалитетов Башкирии уже приступили к подаче тепла в больницы, детсады и школы. Всего к теплоснабжению на данный момент подключено 3315 соцобъектов. По приведенным Палтусовам данным, на сегодняшний день в Башкирии отопление поступает уже в 766 жилых домов.