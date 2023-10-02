mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Денис Буцаев: «Зеленая премия» способствует выбору экологичного образа жизни

Денис Буцаев: «Зеленая премия» способствует выбору экологичного образа жизни

2 октября 2023, 13:39
Фото: Википедия
Заявки на участие в «Зеленой премии» будут приниматься до 1 ноября. Об том сообщил организатор конкурса — Российский экологический оператор.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев напомнил о задачах ежегодного отраслевого конкурса «Зеленая премия». Это привлечение внимания как можно большего количество граждан к формированию циркулярной экономики, реформе отрасли обращения с отходами и вопросам защиты окружающей среды. Эксперты будут определять проекты в области экологии, которые направлены на формирование здорового экологичного будущего России, повышение привлекательности отрасли обращения с ТКО для инвесторов и стимулирование как можно большего количества граждан придерживаться экологичного образа жизни, пишет 56orb.ru.

Жюри определит лучших среди отраслевых компаний, брендов, общественных, образовательных, культурных организаций, экоактивистов, которые внесли вклад в формирование новой модели осознанного потребления.

По словам Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций ППК «РЭО», прошедшие в финал конкурсанты смогут рассчитывать на финансовую, административную и PR-поддержку.

Победителей определят в декабре. Церемония награждения пройдет в Москве. С более подробной информацией о «Зеленой премии» можно ознакомиться на сайте конкурса.

Подпишитесь
Тоска уфимского Трамплина: как знаменитый спортивный объект ржавеет на глазах
Сегодня, 10:07
Разнос из-за пробок по всей Уфе устроил премьер Андрей Назаров
Сегодня, 08:28
Уголовное дело возбуждено из-за дефекта при строительстве Зининской развязки в Уфе
Сегодня, 07:16
Роспотребнадзор закрыл пищеблок колледжа Уфы, где массово отравились студенты
Сегодня, 05:06
Штрафы для уклонистов и индексация зарплат: что изменится с 1 октября 2023 в Башкирии
Вчера, 07:25
Минздрав РБ прокомментировал вспышку инфекции в торгово-экономическом колледже Уфы
Вчера, 12:29