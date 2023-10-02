Денис Буцаев: «Зеленая премия» способствует выбору экологичного образа жизни

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев напомнил о задачах ежегодного отраслевого конкурса «Зеленая премия». Это привлечение внимания как можно большего количество граждан к формированию циркулярной экономики, реформе отрасли обращения с отходами и вопросам защиты окружающей среды. Эксперты будут определять проекты в области экологии, которые направлены на формирование здорового экологичного будущего России, повышение привлекательности отрасли обращения с ТКО для инвесторов и стимулирование как можно большего количества граждан придерживаться экологичного образа жизни, пишет 56orb.ru.
Жюри определит лучших среди отраслевых компаний, брендов, общественных, образовательных, культурных организаций, экоактивистов, которые внесли вклад в формирование новой модели осознанного потребления.
По словам Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций ППК «РЭО», прошедшие в финал конкурсанты смогут рассчитывать на финансовую, административную и PR-поддержку.
Победителей определят в декабре. Церемония награждения пройдет в Москве. С более подробной информацией о «Зеленой премии» можно ознакомиться на сайте конкурса.