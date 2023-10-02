Денис Буцаев: «Зеленая премия» способствует выбору экологичного образа жизни

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев напомнил о задачах ежегодного отраслевого конкурса «Зеленая премия». Это привлечение внимания как можно большего количество граждан к формированию циркулярной экономики, реформе отрасли обращения с отходами и вопросам защиты окружающей среды. Эксперты будут определять проекты в области экологии, которые направлены на формирование здорового экологичного будущего России, повышение привлекательности отрасли обращения с ТКО для инвесторов и стимулирование как можно большего количества граждан придерживаться экологичного образа жизни, пишет 56orb.ru.