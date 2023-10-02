Чемодан — вокзал — Россия: история Татьяны Томилиной, возглавившей Херсонскую облдуму

«Он всегда шел первым, а в этот день пропустил меня вперед — я прошла, и получилось так, что весь удар пришелся на мою левую сторону и полностью на его спину… Я просто знала, что Саша погиб, чувствовала…такая, наверное, у нас с ним была связь», — воспоминает Татьяна Юрьевна роковое событие, лишившее ее близкого человека. В свою очередь, женщина получила травму левого глаза, последствия взрыва она пережила в больнице.