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В Башкирии вандалы повредили памятники на аллее Героев

«Бурная реакция»: в Башкирии ищут вандалов, осквернивших «Вечный огонь»

2 октября 2023, 10:42
Фото: 1MI

В Башкирии вандалы повредили памятники на аллее Героев

От действий вандалов пострадали памятники на аллее Героев в Ишимбае, сообщил глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов.

В Ишимбае неизвестные повредили памятники, установленные на аллее Героев. В частности, от действий вандалов пострадали звезда и монумент «Скорбящая мать».

Руководитель муниципалитета Азат Ишемгулов заявил, что новость об акте вандализма вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей — местные жители считают необходимым найти и наказать вандалов. При этом отмечается, что вблизи памятников отсутствуют камеры наружного наблюдения, что существенно осложнит поиск злоумышленников. На месте работают сотрудники отдела МВД.

Фото: Азат Ишемгулов// VK.com
— Завтра специалисты газовой службы временно затушат огонь. Звезду покрасим и подправим, устраним повреждения. О моральной стороне случая пусть каждый задумается сам, — написал Азат Ишемгулов на своей странице в соцсетях.

Напомним, ранее в Ишимбае за осквернением памятника заметили подростков. Так, подростки превратили Вечный огонь в костер и кидают туда взрывные «бомбочки». По словам местных жителей, юные ишимбайцы также громко слушают музыку и устраивают «различные виды кощунства»

#Общество#Происшествия#Вандализм#Ветераны ВОВ#Памятник#Азамат Нухов
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