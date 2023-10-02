«Бурная реакция»: в Башкирии ищут вандалов, осквернивших «Вечный огонь»

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Ишимбае неизвестные повредили памятники, установленные на аллее Героев. В частности, от действий вандалов пострадали звезда и монумент «Скорбящая мать».
Руководитель муниципалитета Азат Ишемгулов заявил, что новость об акте вандализма вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей — местные жители считают необходимым найти и наказать вандалов. При этом отмечается, что вблизи памятников отсутствуют камеры наружного наблюдения, что существенно осложнит поиск злоумышленников. На месте работают сотрудники отдела МВД.
— Завтра специалисты газовой службы временно затушат огонь. Звезду покрасим и подправим, устраним повреждения. О моральной стороне случая пусть каждый задумается сам, — написал Азат Ишемгулов на своей странице в соцсетях.
Напомним, ранее в Ишимбае за осквернением памятника заметили подростков. Так, подростки превратили Вечный огонь в костер и кидают туда взрывные «бомбочки». По словам местных жителей, юные ишимбайцы также громко слушают музыку и устраивают «различные виды кощунства»