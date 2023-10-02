«Бурная реакция»: в Башкирии ищут вандалов, осквернивших «Вечный огонь»

Руководитель муниципалитета Азат Ишемгулов заявил, что новость об акте вандализма вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей — местные жители считают необходимым найти и наказать вандалов. При этом отмечается, что вблизи памятников отсутствуют камеры наружного наблюдения, что существенно осложнит поиск злоумышленников. На месте работают сотрудники отдела МВД.