«Аэрофлот» компенсирует пассажирам задержку авиарейсов милями

Отмечается, что компенсационные мили будут неквалификационными, но их можно будет обменять на квалификационные. Чтобы получить компенсацию, пассажирам необходимо быть зарегистрированными в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». Компенсация будет работать на автомате при условии, что номер участника уже указан в бронировании. Новым участникам после регистрации потребуется направить соответствующий онлайн-запрос по теме «Задержка рейса». Обращения пассажиров по этому вопросу будут приниматься не позднее чем через месяц с момента задержки авиарейса.