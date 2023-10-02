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«Аэрофлот» компенсирует пассажирам задержку авиарейсов милями

«Аэрофлот» компенсирует пассажирам задержку авиарейсов милями

2 октября 2023, 17:11
Фото: ПАО «Аэрофлот»
Авиакомпания «Аэрофлот» со 2 октября начнет выплачивать пассажирам дополнительные компенсационные мили за задержки авиарейсов по вине перевозчика. Они будут начисляться в рамках программы лояльности «Аэрофлот Бонус» в дополнение к другим компенсациям, установленным по закону.

Как передает gorod55.ru, в случае задержки рейса по вине авиакомпании на два — четыре часа пассажир получит две тысячи компенсационных миль. За задержку на четыре — восемь часов — три тысячи миль, за более чем восемь часов — четыре тысячи.

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что нововведение разработано с целью повысить уровень сервиса и лояльности пассажиров. По его словам, это позволит увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства и мотивирует саму компанию поддерживать высокий уровень пунктуальности. Сергей Александровский подчеркнул, что «Аэрофлот» лидирует в национальных и даже мировых рейтингах самых пунктуальных авиакомпаний.

Отмечается, что компенсационные мили будут неквалификационными, но их можно будет обменять на квалификационные. Чтобы получить компенсацию, пассажирам необходимо быть зарегистрированными в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». Компенсация будет работать на автомате при условии, что номер участника уже указан в бронировании. Новым участникам после регистрации потребуется направить соответствующий онлайн-запрос по теме «Задержка рейса». Обращения пассажиров по этому вопросу будут приниматься не позднее чем через месяц с момента задержки авиарейса.

За 2022 год «Аэрофлот», являясь крупнейшей авиакомпанией РФ, перевез более 20 миллионов клиентов. Если учитывать авиакомпании группы («Победа» и «Россия»), то этот показатель вдвое больше.

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