В Уфе общественники оценили ремонт улицы Шафиева по нацпроекту

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
По нацпроекту ремонтировали дорогу от ул. Парковая до поворота во двор жилого дома №14 по ул. Шафиева. На протяжении полукилометра выполнили фрезерование покрытия, устроили бортовые камни, отремонтировали тротуар и пешеходное ограждение, нанесли дорожную разметку из термопластика и поставили дорожные знаки. Общественники поставили качеству ремонта «пятерку».
— Эта дорога ведет к клинике Башгосмедуниверситета и школе № 40. Тут есть остановки общественного транспорта. Тротуары обустроены, как и входная зона в парк, — отметил председатель Общественного совета при минтрансе Рустам Баязитов.
Совсем без замечаний не обошлось. Так, не было разметки на искусственной неровности, установленной перед пешеходным переходом около школы. Это, по словам общественников, не фокусировало внимание водителей — не видя разметку, они могут не успеть снизить скорость. Подрядчики пообещали скоро нанести разметку на данном участке дороги.
Отметим, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Уфе в 2023 году приведут в нормативное состояние шесть дорожных объектов протяженностью более 6 км. Велись работы на уфимских улицах Новороссийской, Льва Толстого, имени города Галле, Рижской, Демьяна Бедного, Шафиева и Менделеева. На пяти объектах уже работы окончены, продолжаются — на ул. Менделеева и завершатся до конца года.