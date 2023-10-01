В Уфе общественники оценили ремонт улицы Шафиева по нацпроекту

Совсем без замечаний не обошлось. Так, не было разметки на искусственной неровности, установленной перед пешеходным переходом около школы. Это, по словам общественников, не фокусировало внимание водителей — не видя разметку, они могут не успеть снизить скорость. Подрядчики пообещали скоро нанести разметку на данном участке дороги.