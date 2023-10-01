В Уфе на ул. Октябрьской революции уложат два слоя асфальта и пустят транспорт

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил об очередном этапе реконструкции ул. Октябрьской Революции, которой не первый год пророчат судьбу уфимского Арбата.
По словам мэра, подрядная организация ведет работы без выходных и праздников:
— Дорожники уже переустроили все инженерные коммуникации. До улицы Новомостовой уложили бетон. На днях дорожники завершают укладку верхнего слоя основания полотна из асфальтобетона и приступят к укладке нижнего слоя. Как только уложим два слоя асфальта — запустим движение транзитного транспорта.
Напомним, работы здесь начались в ноябре 2022 года и ведутся на участке длиной 1,3 км — от ул. Ленина и до проспекта Салавата Юлаева. Общая стоимость реконструкции составляет 1,1 млрд руб. После обновления улица станет пешеходно-транспортной: ширина проезжей части сократится до двух полос, это позволит создать дополнительное пространство для тротуаров шириной 3,5-4,5 метра и отдельной велополосы.