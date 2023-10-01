В Уфе на ул. Октябрьской революции уложат два слоя асфальта и пустят транспорт

Напомним, работы здесь начались в ноябре 2022 года и ведутся на участке длиной 1,3 км — от ул. Ленина и до проспекта Салавата Юлаева. Общая стоимость реконструкции составляет 1,1 млрд руб. После обновления улица станет пешеходно-транспортной: ширина проезжей части сократится до двух полос, это позволит создать дополнительное пространство для тротуаров шириной 3,5-4,5 метра и отдельной велополосы.