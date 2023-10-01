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Published Сегодня, 13:39

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Updated Сегодня, 13:46

В Уфе на ул. Октябрьской революции уложат два слоя асфальта и пустят транспорт

В Уфе на ул. Октябрьской революции уложат два слоя асфальта и пустят транспорт

1 октября 2023, 13:39
Фото: тг-канал Ратмира Мавлиева

В Уфе на ул. Октябрьской революции уложат два слоя асфальта и пустят транспорт

В Уфе продолжается реконструкция ул. Октябрьской революции, работа над которой ведется почти год.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил об очередном этапе реконструкции ул. Октябрьской Революции, которой не первый год пророчат судьбу уфимского Арбата.

По словам мэра, подрядная организация ведет работы без выходных и праздников:

— Дорожники уже переустроили все инженерные коммуникации. До улицы Новомостовой уложили бетон. На днях дорожники завершают укладку верхнего слоя основания полотна из асфальтобетона и приступят к укладке нижнего слоя. Как только уложим два слоя асфальта — запустим движение транзитного транспорта.

Напомним, работы здесь начались в ноябре 2022 года и ведутся на участке длиной 1,3 км — от ул. Ленина и до проспекта Салавата Юлаева. Общая стоимость реконструкции составляет 1,1 млрд руб. После обновления улица станет пешеходно-транспортной: ширина проезжей части сократится до двух полос, это позволит создать дополнительное пространство для тротуаров шириной 3,5-4,5 метра и отдельной велополосы.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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