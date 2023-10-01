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В Уфе завели уголовное дело из-за драки мигрантов с медработниками

В Уфе мигранты избили медиков, попытавшихся остановить драку

1 октября 2023, 10:31
Фото: 1MI

В Уфе завели уголовное дело из-за драки мигрантов с медработниками

В Уфе на ул. Аксакова произошла драка, которую попытались остановить сотрудники медучреждения по соседству. Медиков избили, а на зачинщиков драки заведено уголовное дело.

В Уфе на ул. Аксакова в ночь с 30 сентября на 1 октября произошла драка. По предварительным данным, в одном из местных кафе произошел конфликт из-за денежного долга. Участники конфликта вышли разбираться на улицу и оказались на территории, принадлежащей медицинскому учреждению по соседству. Медработники сообщили о происходящем в полицию и попытались остановить драку. Как уточняет Mash Batash, фельдшеру сломали лодыжку, а припаркованной машине «скорой помощи» разбили стекла.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, прибывшие сотрудники полиции задержали четверых предполагаемых зачинщиков конфликта — иностранных граждан, один из которых находится на территории нашей страны с нарушением миграционного законодательства. В отношении него составлен материал по ст. 18.8 КоАП РФ.

Сейчас по данному факту в отделе полиции №4 УМВД России по Уфе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полицейские выясняют обстоятельства преступления.

По данным Следственного комитета РФ, в 2022 году по преступлениям, совершенным мигрантами, было возбуждено 4231 уголовное дело, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. При этом количество убийств выросло в пять раз, а преступлений против половой неприкосновенности, в том числе в отношении несовершеннолетних, — на 30%. По данным МВД РФ, за первое полугодие 2023 года общее число преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 6,5% по сравнению с 2022 годом. Однако в эту статистику не попадают преступления, совершенные мигрантами, которые уже получили российское гражданство. При этом за январь — март 2023 года российскими гражданами стали более 106 тысяч иностранных граждан, из них 44.8 тысячи — мигранты из Таджикистана. Всего в РФ в настоящий момент уже находится около 3 млн граждан Таджикистана, что составляет около 30% процентов всего населения этой страны. Общее число мигрантов в РФ оценивается более чем в 6 млн чел.

В середине июля МВД России показало кадры задержания мигрантов, скальпировавших подростка в подмосковной Электростали из-за цвета его волос. Позднее в том же месяце в Москве и Магнитогорске между переселенцами и местными жителями произошли конфликты из-за выгула собак во дворах жилых домов. Затем федеральный резонанс получил эпизод нападения в Нижнем Новгороде группы подростков из среды приезжих на местных опять же из-за цвета их волос.

По мнению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, «среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения и участились случаи нападений на представителей правопорядка».

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Уфа
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