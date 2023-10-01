В Уфе из торгового центра эвакуировали 2500 человек из-за пожарной сигнализации

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В ТРЦ Мега сработала автоматическая пожарная сигнализация, в результате чего из комплекса эвакуировали около 2,5 тыс. человек. Как уточняет пресс-служба МЧС по РБ, причиной срабатывания сигнализации стало сильное парение в ходе приготовления пищи в одном из ресторанов на первом этаже комплекса.
Как уточняет пресс-служба ведомства, пострадавших нет, как и горения нет. Силам дан отбой.
— Сохраняйте спокойствие, при эвакуации выходите через ближайший выход, позаботьтесь о детях и престарелых жителях. Отойдите на безопасное расстояние и постарайтесь не мешать работе экстренных служб, — напоминают в МЧС по РБ.