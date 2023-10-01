В Уфе из торгового центра эвакуировали 2500 человек из-за пожарной сигнализации

В ТРЦ Мега сработала автоматическая пожарная сигнализация, в результате чего из комплекса эвакуировали около 2,5 тыс. человек. Как уточняет пресс-служба МЧС по РБ, причиной срабатывания сигнализации стало сильное парение в ходе приготовления пищи в одном из ресторанов на первом этаже комплекса.