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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:33

В Уфе эвакуировали ТРЦ Мега из-за сработавшей пожарной сигнализации

В Уфе из торгового центра эвакуировали 2500 человек из-за пожарной сигнализации

1 октября 2023, 08:30
Фото: 1MI

В Уфе эвакуировали ТРЦ Мега из-за сработавшей пожарной сигнализации

В Уфе эвакуировали 2500 посетителей ТРЦ Мега из-за сработавшей сигнализации днем 1 октября.

В ТРЦ Мега сработала автоматическая пожарная сигнализация, в результате чего из комплекса эвакуировали около 2,5 тыс. человек. Как уточняет пресс-служба МЧС по РБ, причиной срабатывания сигнализации стало сильное парение в ходе приготовления пищи в одном из ресторанов на первом этаже комплекса.

Как уточняет пресс-служба ведомства, пострадавших нет, как и горения нет. Силам дан отбой.

— Сохраняйте спокойствие, при эвакуации выходите через ближайший выход, позаботьтесь о детях и престарелых жителях. Отойдите на безопасное расстояние и постарайтесь не мешать работе экстренных служб, — напоминают в МЧС по РБ.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Уфа
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