В Башкирии столкнулись две машины — пострадало трое детей

30 сентября, около двух часов дня, на 7 км автодороги Зирган-Нордовка столкнулись «Хайма 3» и встречная «Лада Гранта». Пострадало пять человек, в том числе трое детей. По одной из версий, причиной аварии могло стать лопнувшее колесо «Хаймы», из-за чего 22-летний водитель не справился с управлением, столкнулся со встречной машиной и съехал в кювет.