В Башкирии столкнулись две машины — пострадало трое детей

Posted 1 октября 2023, 06:22
Published 1 октября 2023, 06:22
Modified 1 октября 2023, 06:24
Updated 1 октября 2023, 06:24
30 сентября, около двух часов дня, на 7 км автодороги Зирган-Нордовка столкнулись «Хайма 3» и встречная «Лада Гранта». Пострадало пять человек, в том числе трое детей. По одной из версий, причиной аварии могло стать лопнувшее колесо «Хаймы», из-за чего 22-летний водитель не справился с управлением, столкнулся со встречной машиной и съехал в кювет.
На месте происшествия был освидетельствован на состояние опьянения водитель «Лады» — результат показал, что он трезв. У второго водителя изъята кровь на химико-токсилогическое исследование.
Установлено, что ребёнок полутора лет, находившийся в «Хайме», в момент столкновения находился в автокресле, несовершеннолетние пассажиры «Лады» были пристегнуты ремнем безопасности.
Окончательно обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.