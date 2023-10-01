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Posted 1 октября 2023, 06:22

Published 1 октября 2023, 06:22

Modified 1 октября 2023, 06:24

Updated 1 октября 2023, 06:24

В Башкирии столкнулись две машины — пострадало трое детей

1 октября 2023, 06:22

В Башкирии в ДТП на трассе пострадало трое детей

В Мелеузовском районе РБ произошло ДТП, в результате которого пострадало пять человек, в том числе трое детей.

30 сентября, около двух часов дня, на 7 км автодороги Зирган-Нордовка столкнулись «Хайма 3» и встречная «Лада Гранта». Пострадало пять человек, в том числе трое детей. По одной из версий, причиной аварии могло стать лопнувшее колесо «Хаймы», из-за чего 22-летний водитель не справился с управлением, столкнулся со встречной машиной и съехал в кювет.

На месте происшествия был освидетельствован на состояние опьянения водитель «Лады» — результат показал, что он трезв. У второго водителя изъята кровь на химико-токсилогическое исследование.

Установлено, что ребёнок полутора лет, находившийся в «Хайме», в момент столкновения находился в автокресле, несовершеннолетние пассажиры «Лады» были пристегнуты ремнем безопасности.

Окончательно обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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