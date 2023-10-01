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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Штрафы для уклонистов и индексация зарплат: что изменится с 1 октября 2023 в Башкирии

Штрафы для уклонистов и индексация зарплат: что изменится с 1 октября 2023 в Башкирии

1 октября 2023, 07:25
Фото: 1MI
С 1 октября 2023 года в России и Башкирии, в частности, вступают в силу ряд новых законов.

Штрафы для уклонистов от военной службы и для их работодателей

Те, кто не пришел в военкомат по повестке без уважительной причины, получат штраф в размере до 30 тыс. руб. За то, что работников не проинформировали о необходимости явки в военкомат, должностные лица будут платить штраф 40-50 тыс. руб., а юрлица — 350-400 тыс. руб. Кроме того, если граждане не сообщили в военкомат об изменениях своих данных (семейное положение, образование, работа, переезд), им грозит взыскание в размере до 5 тыс. руб.

Также напомним, что уклонисты не смогут брать кредиты и заключать сделки с недвижимостью, сдавать экзамены на водительские права или продлевать их, а также ставить и снимать автомобиль с учета.

Индексация зарплат и пенсий

На 10,5% увеличатся военные пенсии и оклады сотрудников полиции, органов принудительного исполнения и внутренних дел, Росгвардии, таможни, уголовно-исполнительной системы и федеральной противопожарной службы.

Индексация на 5,5% затронет отдельных преподавателей и научных работников в области юриспруденции, а также сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими (кассиры, охранники, водители, бухгалтеры, коменданты, экспедиторы)

На 3% повысят оклады и работникам РЖД. Также выплаты вырастут для пенсионеров, у которых есть иждивенцы — за каждого будет доплата по 2,5 тыс. руб. в месяц.

Усиление контроля над деятельностью платежных агентов

Банк России будет следить за соблюдением актуального законодательства платежными агентами, через которых оплачивают услуги ЖКХ, мобильную связь и т. д. Кроме того, все банки страны при обработке внутренних переводов переходят на отечественное ПО и иные сервисы, система SWIFT будет использоваться только для международных операций.

Изменятся и минимальные требованиях к страховым полисам банковских карт. Согласно условиям страховки, держатель карты будет защищен от мошеннических списаний, а не только в случае потери или порчи карты, как это было раньше.

Изменение системы оплаты услуг нотариусов

На нотариальные действия вводится единый тариф, состоящий из двух частей: федеральной и региональной. Федеральная часть — аналог госпошлины, региональный тариф рассчитывается для каждого субъекта по экономически обоснованной формуле. Предполагается, что это позволит сделать стоимость услуг нотариусов более сбалансированной, в некоторых случаях — снизить ее.

Отбывание принудительных работ у ИП

Привлекать к труду осужденных к принудительным работам смогут не только организации, но и индивидуальные предприниматели. При этом они наделяются теми же правами и обязанностями, что и организации, использующие этот труд.

Прозрачный механизм рекомендаций в интернете

Платформы будут обязаны раскрывать все сведения, которые они собирают о пользователях, и механику своих рекомендаций. Ресурсы, которые недобросовестно подходят к использованию рекомендательных алгоритмов, можно будет блокировать. Как уточняется на сайте Госдумы, это защитит пользователей от незаконного использования личных данных и поможет бороться с фейками.

«Комендантский час» для несовершеннолетних

«Комендантский час» для несовершеннолетних переходит на зимнее время. Согласно закону, в Башкирии в осенне-зимний период нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах не допускается с 22.00 до 06.00.

Если родители или законные представители нарушат это правило, им придется заплатить штраф в размере до 500 ₽. При многократных нарушениях ребенка могут поставить на профилактический учет.

Новый закон о гражданстве РФ

С 26 октября в силу вступает новый закон № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Согласно документу, порядок получения гражданства для нескольких десятков категорий претендентов будет упрощен. Это касается:

  • граждан бывшего СССР и их детей;
  • тех, у кого в России проживают близкие родственники с российским гражданством;
  • участников госпрограммы по оказанию содействия переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом;
  • лиц, чьи родители, дети, дедушки, бабушки или внуки постоянно проживали на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы России);
  • иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на срок не менее одного года.

Чтобы было меньше фиктивных браков, упрощенно получить гражданство РФ одному из супругов можно, только если в браке есть общий ребенок.

Прекращение приобретенного гражданства теперь будет грозить за дезертирство, дискредитацию ВС РФ и призывы к экстремизму.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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