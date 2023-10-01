Штрафы для уклонистов и индексация зарплат: что изменится с 1 октября 2023 в Башкирии

Те, кто не пришел в военкомат по повестке без уважительной причины, получат штраф в размере до 30 тыс. руб. За то, что работников не проинформировали о необходимости явки в военкомат, должностные лица будут платить штраф 40-50 тыс. руб., а юрлица — 350-400 тыс. руб. Кроме того, если граждане не сообщили в военкомат об изменениях своих данных (семейное положение, образование, работа, переезд), им грозит взыскание в размере до 5 тыс. руб.