Штрафы для уклонистов и индексация зарплат: что изменится с 1 октября 2023 в Башкирии

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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Updated Сегодня, 07:46
Штрафы для уклонистов от военной службы и для их работодателей
Те, кто не пришел в военкомат по повестке без уважительной причины, получат штраф в размере до 30 тыс. руб. За то, что работников не проинформировали о необходимости явки в военкомат, должностные лица будут платить штраф 40-50 тыс. руб., а юрлица — 350-400 тыс. руб. Кроме того, если граждане не сообщили в военкомат об изменениях своих данных (семейное положение, образование, работа, переезд), им грозит взыскание в размере до 5 тыс. руб.
Также напомним, что уклонисты не смогут брать кредиты и заключать сделки с недвижимостью, сдавать экзамены на водительские права или продлевать их, а также ставить и снимать автомобиль с учета.
Индексация зарплат и пенсий
На 10,5% увеличатся военные пенсии и оклады сотрудников полиции, органов принудительного исполнения и внутренних дел, Росгвардии, таможни, уголовно-исполнительной системы и федеральной противопожарной службы.
Индексация на 5,5% затронет отдельных преподавателей и научных работников в области юриспруденции, а также сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими (кассиры, охранники, водители, бухгалтеры, коменданты, экспедиторы)
На 3% повысят оклады и работникам РЖД. Также выплаты вырастут для пенсионеров, у которых есть иждивенцы — за каждого будет доплата по 2,5 тыс. руб. в месяц.
Усиление контроля над деятельностью платежных агентов
Банк России будет следить за соблюдением актуального законодательства платежными агентами, через которых оплачивают услуги ЖКХ, мобильную связь и т. д. Кроме того, все банки страны при обработке внутренних переводов переходят на отечественное ПО и иные сервисы, система SWIFT будет использоваться только для международных операций.
Изменятся и минимальные требованиях к страховым полисам банковских карт. Согласно условиям страховки, держатель карты будет защищен от мошеннических списаний, а не только в случае потери или порчи карты, как это было раньше.
Изменение системы оплаты услуг нотариусов
На нотариальные действия вводится единый тариф, состоящий из двух частей: федеральной и региональной. Федеральная часть — аналог госпошлины, региональный тариф рассчитывается для каждого субъекта по экономически обоснованной формуле. Предполагается, что это позволит сделать стоимость услуг нотариусов более сбалансированной, в некоторых случаях — снизить ее.
Отбывание принудительных работ у ИП
Привлекать к труду осужденных к принудительным работам смогут не только организации, но и индивидуальные предприниматели. При этом они наделяются теми же правами и обязанностями, что и организации, использующие этот труд.
Прозрачный механизм рекомендаций в интернете
Платформы будут обязаны раскрывать все сведения, которые они собирают о пользователях, и механику своих рекомендаций. Ресурсы, которые недобросовестно подходят к использованию рекомендательных алгоритмов, можно будет блокировать. Как уточняется на сайте Госдумы, это защитит пользователей от незаконного использования личных данных и поможет бороться с фейками.
«Комендантский час» для несовершеннолетних
«Комендантский час» для несовершеннолетних переходит на зимнее время. Согласно закону, в Башкирии в осенне-зимний период нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах не допускается с 22.00 до 06.00.
Если родители или законные представители нарушат это правило, им придется заплатить штраф в размере до 500 ₽. При многократных нарушениях ребенка могут поставить на профилактический учет.
Новый закон о гражданстве РФ
С 26 октября в силу вступает новый закон № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Согласно документу, порядок получения гражданства для нескольких десятков категорий претендентов будет упрощен. Это касается:
Чтобы было меньше фиктивных браков, упрощенно получить гражданство РФ одному из супругов можно, только если в браке есть общий ребенок.
Прекращение приобретенного гражданства теперь будет грозить за дезертирство, дискредитацию ВС РФ и призывы к экстремизму.