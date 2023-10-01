Почему вино в России будет дорожать

Примечательно, что на дополнительных преградах настаивали отечественные производители. Новые условия не только сделают их продукцию более конкурентоспособной, но и позволят поднять отпускные цены. Главные бенефициары — это крупнейшие отечественные производитель вина «Кубань-вино», «Фанагория» и «Абрау Дюрсо». Главным же бенефициаром повышения акцизов в следующем году станет федеральный бюджет. В пояснительной записке к проекту бюджета на 2024–2026 годы говорится, что поступления от винных акцизов должны вырасти с 11,11 млрд рублей в 2023 году до 22,58 млрд рублей в 2024 году.