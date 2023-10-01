Почему вино в России будет дорожать

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В Госдуме сейчас на рассмотрении находится законопроект в Налоговый кодекс РФ, согласно которому планируется увеличение акцизов на вино примерно втрое. Сейчас государство получает с каждого проданного литра вина 34 рубля, увеличение произойдет до 108 рублей за литр. Новые акцизы могут вступить в силу с мая 2024 года.
Помимо этого, с августа этого года таможенные пошлины на импортное вино из недружественных стран были подняты с 12,5% до 20%. Кроме того, нельзя забывать про девальвацию рубля. В первом полугодии 2023 года, когда проводились закупки находящегося сейчас на полках вина, средний курс доллара составлял 76 рублей. Теперь за доллар дают около 97 рублей. В случае принятия новых акцизов винная инфляция составит 46%.
Примечательно, что на дополнительных преградах настаивали отечественные производители. Новые условия не только сделают их продукцию более конкурентоспособной, но и позволят поднять отпускные цены. Главные бенефициары — это крупнейшие отечественные производитель вина «Кубань-вино», «Фанагория» и «Абрау Дюрсо». Главным же бенефициаром повышения акцизов в следующем году станет федеральный бюджет. В пояснительной записке к проекту бюджета на 2024–2026 годы говорится, что поступления от винных акцизов должны вырасти с 11,11 млрд рублей в 2023 году до 22,58 млрд рублей в 2024 году.
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