mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Почему вино в России будет дорожать

Почему вино в России будет дорожать

1 октября 2023, 12:58
Фото: 1MI
Вино в России станет ещё дороже, при этом правительство прикладывает максимум усилий для повышения цен.

В Госдуме сейчас на рассмотрении находится законопроект в Налоговый кодекс РФ, согласно которому планируется увеличение акцизов на вино примерно втрое. Сейчас государство получает с каждого проданного литра вина 34 рубля, увеличение произойдет до 108 рублей за литр. Новые акцизы могут вступить в силу с мая 2024 года.

Помимо этого, с августа этого года таможенные пошлины на импортное вино из недружественных стран были подняты с 12,5% до 20%. Кроме того, нельзя забывать про девальвацию рубля. В первом полугодии 2023 года, когда проводились закупки находящегося сейчас на полках вина, средний курс доллара составлял 76 рублей. Теперь за доллар дают около 97 рублей. В случае принятия новых акцизов винная инфляция составит 46%.

Примечательно, что на дополнительных преградах настаивали отечественные производители. Новые условия не только сделают их продукцию более конкурентоспособной, но и позволят поднять отпускные цены. Главные бенефициары — это крупнейшие отечественные производитель вина «Кубань-вино», «Фанагория» и «Абрау Дюрсо». Главным же бенефициаром повышения акцизов в следующем году станет федеральный бюджет. В пояснительной записке к проекту бюджета на 2024–2026 годы говорится, что поступления от винных акцизов должны вырасти с 11,11 млрд рублей в 2023 году до 22,58 млрд рублей в 2024 году.

Подробнее в аналитике «Новых известий».

#Экономика#Андрей Королев#Новости
Подпишитесь
В мэрии Уфы рассказали, насколько город готов к отопительному сезону
30 сентября, 06:17
Памятник живой природы в Уфе превратился в свалку
30 сентября, 07:29
Выявлен самый безработный город Башкирии
30 сентября, 06:41
Штрафы для уклонистов и индексация зарплат: что изменится с 1 октября 2023 в Башкирии
Сегодня, 07:25
«Один в один»: в Уфе на набережной построят копию колоннады с черноморского побережья
Сегодня, 04:58
Минздрав РБ прокомментировал вспышку инфекции в торгово-экономическом колледже Уфы
Сегодня, 12:29