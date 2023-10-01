«Один в один»: в Уфе на набережной построят копию колоннады с черноморского побережья

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Глава РБ Радий Хабиров, находясь в Абхазии в рамках совместной встречи Президента Абхазии Аслана Бжания с руководителями делегаций регионов России и иностранных государств, заявил, что на набережной Белой в Уфе построят буквальную копию колоннады — одной из главных достопримечательностей Сухума.
— Мы с Президентом Абхазии Асланом Бжания договорились, что один в один воспроизведем такую же на набережной реки Белой в Уфе в знак дружбы абхазского и башкирского народов, — написал Радий Хабиров, подчеркнув, что уже 11 октября будет заложен символический первый камень, сам объект предполагается построить в 2024 году.
— Это еще будет очень красиво. И правильно, — подчеркнул глава Башкирии.
Напомним, колоннада на набережной Сухума построена в 1948 году по проекту архитектора Я. О. Кварацхелия. Колоннада состоит из двух половин, которые в месте соединения образуют арку для прохода к набережной. На ней установлены два небольших купола. Колоннада как образец приморской парковой архитектуры стала не только символом города, но и своеобразной визитной карточкой Абхазии.