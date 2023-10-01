«Один в один»: в Уфе на набережной построят копию колоннады с черноморского побережья

Напомним, колоннада на набережной Сухума построена в 1948 году по проекту архитектора Я. О. Кварацхелия. Колоннада состоит из двух половин, которые в месте соединения образуют арку для прохода к набережной. На ней установлены два небольших купола. Колоннада как образец приморской парковой архитектуры стала не только символом города, но и своеобразной визитной карточкой Абхазии.