Минздрав РБ прокомментировал вспышку инфекции в торгово-экономическом колледже Уфы

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Специалисты республиканского Роспотребнадзора еще 30 сентября начали эпидемиологическое расследование в торгово-экономическом колледже Уфы в связи с массовым обращением студентов за медпомощью. Деятельность пищеблока приостановили до решения суда.
Как прокомментировали в Минздраве РБ, в инфекционную больницу с 29 сентября госпитализировано шестеро студентов колледжа. Все они находятся в состоянии средней тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Прокуратура республики взяла на контроль установление всех обстоятельств по факту заболеваемости студентов.