mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Минздрав РБ прокомментировал вспышку инфекции в торгово-экономическом колледже

Минздрав РБ прокомментировал вспышку инфекции в торгово-экономическом колледже Уфы

1 октября 2023, 12:29
Фото: 1MI

Минздрав РБ прокомментировал вспышку инфекции в торгово-экономическом колледже

В Уфе студенты торгово-экономического колледжа массово обращаются за медицинской помощью.

Специалисты республиканского Роспотребнадзора еще 30 сентября начали эпидемиологическое расследование в торгово-экономическом колледже Уфы в связи с массовым обращением студентов за медпомощью. Деятельность пищеблока приостановили до решения суда.

Как прокомментировали в Минздраве РБ, в инфекционную больницу с 29 сентября госпитализировано шестеро студентов колледжа. Все они находятся в состоянии средней тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Прокуратура республики взяла на контроль установление всех обстоятельств по факту заболеваемости студентов.

#Андрей Королев#Новости#Уфа
Подпишитесь
В мэрии Уфы рассказали, насколько город готов к отопительному сезону
30 сентября, 06:17
Памятник живой природы в Уфе превратился в свалку
30 сентября, 07:29
Выявлен самый безработный город Башкирии
30 сентября, 06:41
Штрафы для уклонистов и индексация зарплат: что изменится с 1 октября 2023 в Башкирии
Сегодня, 07:25
«Один в один»: в Уфе на набережной построят копию колоннады с черноморского побережья
Сегодня, 04:58