«Если не покупать — цены нормальные»: инфляция в России продолжает удивлять

При этом Росстат в недавнем докладе «Социально-экономическое положение России» вновь зафиксировал рост доходов россиян. По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2023 года увеличилась на 14,1% (к соответствующему периоду 2022 года) до 76 604 рублей (без вычета налогов). Но есть нюанс: ежемесячный доход почти 64% жителей страны составляет от 7 тыс. до 45 тыс. руб. Только почти 30% россиян имеют начисленную зарплату от 75 тыс. руб. Эксперты подчеркивают, что именно эта доля жителей страны способна делать сбережения — в том случае, если у них нет детей.