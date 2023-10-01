«Если не покупать — цены нормальные»: инфляция в России продолжает удивлять

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
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Только за минувшую неделю инфляция в России ускорилась с 0,13% до 0,28%, а годовая, по данным Росстата, с 5,6% до 5,8%.
Накануне Минэкономразвития обнародовало официальный отчет об изменении уровня цен в стране, согласно которому рост цен наблюдается во всех сферах. Дорожают все продукты питания. Особенно сильно с начала года подорожала курятина (+23,16% с начала года), свинина (+9,98%), баранина (+13,03%), сахар (+18,08%) и рыба (+6,23%). Наиболее сильно подорожал бензин (+9,86% за год), медикаменты (+4,86) и автомобили: иностранного производства (+4,16%) и отечественного (+7,58%).
Между тем, опросы общественного мнения показывают, что рядовые граждане не верят официальной статистике, считая, что в реальности цены на товары и услуги растут быстрее, чем это публично признается. Так, согласно опросам, граждане, имеющие накопительные счета в банках, оценивают инфляцию в 12%. У кого сбережений нет, полагают, что с начала года инфляция разогналась уже до 14,9%.
При этом Росстат в недавнем докладе «Социально-экономическое положение России» вновь зафиксировал рост доходов россиян. По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2023 года увеличилась на 14,1% (к соответствующему периоду 2022 года) до 76 604 рублей (без вычета налогов). Но есть нюанс: ежемесячный доход почти 64% жителей страны составляет от 7 тыс. до 45 тыс. руб. Только почти 30% россиян имеют начисленную зарплату от 75 тыс. руб. Эксперты подчеркивают, что именно эта доля жителей страны способна делать сбережения — в том случае, если у них нет детей.
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