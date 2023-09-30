Выявлен самый безработный город Башкирии

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Первое место по уровню безработицы занял Агидель. Именно там показатель безработного населения составил 2%.
На втором месте оказался самый молодой город республики — Межгорье, где аналитики выявили 1,14% безработицы.
Закрыли тройку антилидеров Мелеуз и Дюртюли, чьи показатели составили равные 0,77%. Стоит отметить, что сюда отнеслись и прилегающие к ним районы.
На четвёртом месте оказался Благовещенск — 0,74%. А вот последнее вновь разделили между собой два города — Кумертау и Нефтекамск с общим уровнем безработицы 0,73%.
Ранее Mkset назвал самый безработный район столицы республики.