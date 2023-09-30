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Выявлен самый безработный город Башкирии

Выявлен самый безработный город Башкирии

30 сентября 2023, 06:41
Фото: Николай Русанов / 1MI
Минтруд Башкирии провёл исследования и оценил уровень безработицы по регину. Стали известны данные по состоянию на начало осени.

Первое место по уровню безработицы занял Агидель. Именно там показатель безработного населения составил 2%.

На втором месте оказался самый молодой город республики — Межгорье, где аналитики выявили 1,14% безработицы.

Закрыли тройку антилидеров Мелеуз и Дюртюли, чьи показатели составили равные 0,77%. Стоит отметить, что сюда отнеслись и прилегающие к ним районы.

На четвёртом месте оказался Благовещенск — 0,74%. А вот последнее вновь разделили между собой два города — Кумертау и Нефтекамск с общим уровнем безработицы 0,73%.

#Общество#Башкирия#Безработица#Благовещенск#Новости Башкирии#Агидель#Нефтекамск#Кумертау#Анна Савельева#Минтруд#Межгорье#Мелеуз#Дюртюли
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