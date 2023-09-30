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Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

В мэрии Уфы рассказали, насколько город готов к отопительному сезону

В мэрии Уфы рассказали, насколько город готов к отопительному сезону

30 сентября 2023, 06:17
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Как сообщило руководство управления гражданской зашиты Уфы на еженедельном оперативном совещании, город практически к запуску отопительной системы.

Стопроцентной готовностью, по словам Рафаэля Ахметова, готовы отличиться образовательные учреждения, включающие в себя детсады, интернаты, высшие и средние специальные учебные заведения, а также спортивные центры. Чуть меньше, на 98% процентов, к отопительному сезону готовы школы и медучреждения.

Заместитель начальника УОЖГ г. Уфы сообщил о том, что в домах, находящихся под управлением УЖК, также проведены все необходимые работы по опрессовке и заполнению труб химочищенной жидкостью. А вот здания, находящиеся под контролем УК и ТСЖ, готовы пока на 96%.

Напомним, что, согласно ФЗ, отопительный сезон стартует, когда столбики термометров не поднимаются выше 8 градусов на протяжении 5 дней.

#Общество#Уфа#Отопительный сезон#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Готовность#Образовательные учреждения#Медучреждения#Дома#Температура воздуха
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