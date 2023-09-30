В мэрии Уфы рассказали, насколько город готов к отопительному сезону

Заместитель начальника УОЖГ г. Уфы сообщил о том, что в домах, находящихся под управлением УЖК, также проведены все необходимые работы по опрессовке и заполнению труб химочищенной жидкостью. А вот здания, находящиеся под контролем УК и ТСЖ, готовы пока на 96%.