В мэрии Уфы рассказали, насколько город готов к отопительному сезону

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Стопроцентной готовностью, по словам Рафаэля Ахметова, готовы отличиться образовательные учреждения, включающие в себя детсады, интернаты, высшие и средние специальные учебные заведения, а также спортивные центры. Чуть меньше, на 98% процентов, к отопительному сезону готовы школы и медучреждения.
Заместитель начальника УОЖГ г. Уфы сообщил о том, что в домах, находящихся под управлением УЖК, также проведены все необходимые работы по опрессовке и заполнению труб химочищенной жидкостью. А вот здания, находящиеся под контролем УК и ТСЖ, готовы пока на 96%.
Напомним, что, согласно ФЗ, отопительный сезон стартует, когда столбики термометров не поднимаются выше 8 градусов на протяжении 5 дней.
Ранее мы рассказали, что в одном из районов республики уже начался отопительный сезон.