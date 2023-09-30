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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Участница шоу «Голос. Уже не дети» из Башкирии прошла на следующий этап

Участница шоу «Голос. Уже не дети» из Башкирии прошла на следующий этап

30 сентября 2023, 09:28
Фото: Мария Мирова // t.me/mirovamvcovers
17-летняя уроженка Мелеуза Мария Мирова исполнила песню певицы Нюши «Только» и прошла этап «Поединки».

Противником девушки оказался Грант Меликян, исполнивший песню «История одной любви». Оба участника находились в команде Полины Гагариной, которая приняла решение в пользу Марии.

У наставников проекта сложились противоположные мнения о выборе исполненной композиции. Егор Крид отметил, что выступление девушки было «в самое сердечко». А вот Дима Билан не одобрил такой выбор, отметив, что с другой песней участница могла бы раскрыть себя намного лучше.

Ранее, в 2015 году, Мирова уже была участником второго сезона проекта «Голос. Дети». Тогда под наставничеством Димы Билана она смогла дойти до полуфинала.

#Общество#Культура#Новости Башкирии#Анна Савельева#Голос. Уже не дети#Мария Мирова
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