Участница шоу «Голос. Уже не дети» из Башкирии прошла на следующий этап

У наставников проекта сложились противоположные мнения о выборе исполненной композиции. Егор Крид отметил, что выступление девушки было «в самое сердечко». А вот Дима Билан не одобрил такой выбор, отметив, что с другой песней участница могла бы раскрыть себя намного лучше.