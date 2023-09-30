Участница шоу «Голос. Уже не дети» из Башкирии прошла на следующий этап

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Противником девушки оказался Грант Меликян, исполнивший песню «История одной любви». Оба участника находились в команде Полины Гагариной, которая приняла решение в пользу Марии.
У наставников проекта сложились противоположные мнения о выборе исполненной композиции. Егор Крид отметил, что выступление девушки было «в самое сердечко». А вот Дима Билан не одобрил такой выбор, отметив, что с другой песней участница могла бы раскрыть себя намного лучше.
Ранее, в 2015 году, Мирова уже была участником второго сезона проекта «Голос. Дети». Тогда под наставничеством Димы Билана она смогла дойти до полуфинала.