У популярного ресторана в Уфе сотрудники Росгвардии грубо задержали пьяных девушек

Ранее мы сообщали о том, что охранник одного из клубов Уфы отказался пускать в заведение двух иностранцев, подозревая, что те находятся в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на это возмутившееся мигранты решили поджечь мужчину. Суд уже избрал им меру пресечения.