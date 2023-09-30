У популярного ресторана в Уфе сотрудники Росгвардии грубо задержали пьяных девушек

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В социальных сетях появилась видеозапись в места событий. На кадрах видно, как росгвардейцы скрутили двух девушек у входа в ресторан популярной сети «Вкусно и — точка». Уфимки оказывают сопротивление силовикам, кричат и используют нецензурную брань. Рядом за происходящей ситуацией наблюдает один из сотрудников заведения.
Как сообщают очевидцы, две девушки заявились в ресторан в нетрезвом виде и стали демонстрировать неадекватное поведение. Сотрудникам пришлось вызвать правоохранительные органы, чтобы вывести нарушительниц из заведения, однако тем такой расклад явно не понравился. Прибывшим на место росгвардейцам пришлось применить грубую силу. Об этом сообщает телеканал UTV.
Ранее мы сообщали о том, что охранник одного из клубов Уфы отказался пускать в заведение двух иностранцев, подозревая, что те находятся в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на это возмутившееся мигранты решили поджечь мужчину. Суд уже избрал им меру пресечения.