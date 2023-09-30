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Суд обяжет выплатить долги собственников 8 тысяч квартир в Башкирии

Суд обяжет выплатить долги собственников 8 тысяч квартир в Башкирии

30 сентября 2023, 10:09
Фото: 1MI
В текущем году в судебные инстанции республики были поданы не менее 8 тысяч заявлений о взыскании долгов по оплате вносов, направленных на капитальный ремонт в жилых домах.

Владельцы квартир в обязательном порядке должны оплачивать взносы по квитанции с указанным на ней счётом каждый месяц. Эти денежные средства направляются на финансирование капитального ремонта жилого здания. Таковы правила Жилищного кодекса России.

С начала года в суд поступило более 8 тысяч исков по просроченным задолжностям со стороны собственников жилья. Общая сумма долгов составила 116,1 миллионов рублей на настоящий момент времени.

С начала реализации программы капремонта жилищного фонда с судебные инстанции было подано 60 тысяч заявлений о задолженностях. Их денежный размер составил около 1 миллиарда рублей.

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