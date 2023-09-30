Суд обяжет выплатить долги собственников 8 тысяч квартир в Башкирии

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Владельцы квартир в обязательном порядке должны оплачивать взносы по квитанции с указанным на ней счётом каждый месяц. Эти денежные средства направляются на финансирование капитального ремонта жилого здания. Таковы правила Жилищного кодекса России.
С начала года в суд поступило более 8 тысяч исков по просроченным задолжностям со стороны собственников жилья. Общая сумма долгов составила 116,1 миллионов рублей на настоящий момент времени.
С начала реализации программы капремонта жилищного фонда с судебные инстанции было подано 60 тысяч заявлений о задолженностях. Их денежный размер составил около 1 миллиарда рублей.