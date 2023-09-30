Стоимость техосмотра автомобилей может измениться в Башкирии

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В настоящий момент выдвинутое министерством предложение находится только на стадии обсуждения, но есть вероятность, что приказ вступит в силу в 2024 году.
Исходя из документа, максимальный рост тарифов составит 7,2% на технический осмотр всех типов транспорта. В деньгах это выйдет от 344,11 руб. до 2350,55 руб.
Цена техосмотра для легковых автомобилей составит максимум 993,19 ₽. На настоящий день сумма за оказание этой услуги равна 926,5 руб.
Самым дешёвым станет технический осмотр транспорта категории L, самым дорогим — категории N3.
Стоит отметить, что с начала текущего года на территории регина тарифы выросли почти в два раза, при этом ранее они оставались на месте с 2011.
В случае соглашения новый тарифный план будет действовать на протяжении всего последующего года. Тем не менее операторы могут понижать цену, но не поднимать выше установленной.