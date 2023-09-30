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Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Стоимость техосмотра автомобилей может измениться в Башкирии

Стоимость техосмотра автомобилей может измениться в Башкирии

30 сентября 2023, 05:07
Фото: Артур Салимов / 1MI
Новые тарифы планируют утвердить уже в следующем году. Такое предложение выдвинул Госкомитет Башкирии по тарифам.

В настоящий момент выдвинутое министерством предложение находится только на стадии обсуждения, но есть вероятность, что приказ вступит в силу в 2024 году.

Исходя из документа, максимальный рост тарифов составит 7,2% на технический осмотр всех типов транспорта. В деньгах это выйдет от 344,11 руб. до 2350,55 руб.

Цена техосмотра для легковых автомобилей составит максимум 993,19 ₽. На настоящий день сумма за оказание этой услуги равна 926,5 руб.

Самым дешёвым станет технический осмотр транспорта категории L, самым дорогим — категории N3.

Стоит отметить, что с начала текущего года на территории регина тарифы выросли почти в два раза, при этом ранее они оставались на месте с 2011.

В случае соглашения новый тарифный план будет действовать на протяжении всего последующего года. Тем не менее операторы могут понижать цену, но не поднимать выше установленной.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Транспорт#Анна Савельева#Авто#Автомобили#Тарифы#Техосмотр#Госкомитет Башкирии
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