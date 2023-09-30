Сотрудника антикоррупционного отдела в Уфе подозревают в получении взятки

Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по подозрению в получение взятки в особо крупном размере. Предполагается, что в прошлом году сотрудник правоохранительных органов вышел на организатора подпольных казино в Уфе и заключил с ним сделку, суть которой состояла в том, что полицейский будет заранее сообщать о полицейских налётах, а взамен получать деньги. Такое предложение устроило бизнесмена. Позднее через посредника тот передал стражу порядка свыше 430 тысяч рублей.