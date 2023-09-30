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Сотрудника антикоррупционного отдела в Уфе подозревают в получении взятки

Сотрудника антикоррупционного отдела в Уфе подозревают в получении взятки

30 сентября 2023, 11:15
Фото: 1MI
Сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики подозревается в сотрудничестве<br/> с организатором нелегальных игорных клубов и получении от него взятки.

Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по подозрению в получение взятки в особо крупном размере. Предполагается, что в прошлом году сотрудник правоохранительных органов вышел на организатора подпольных казино в Уфе и заключил с ним сделку, суть которой состояла в том, что полицейский будет заранее сообщать о полицейских налётах, а взамен получать деньги. Такое предложение устроило бизнесмена. Позднее через посредника тот передал стражу порядка свыше 430 тысяч рублей.

Факт преступления выявили сотрудники УСБ МВД Башкирии. Были проведены обыски. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Пока точного подтверждения вины правоохранителя нет, однако, если вина всё же будет выявлена, мужчину отправят в отставку и назначат заслуженное наказание. Кроме того, к дисциплинарной ответственности будет привлечено и его руководство.

#Происшествия#Уголовное дело#Взятка#Суд#Коррупция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Антикоррупционный отдел#Сотрудник МВД#Экономическая безопасность#Нелегальные игорные клубы#Подпольные казино#УСБ МВД Башкирии
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