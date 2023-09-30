Шок-контент, кибербуллинг и шантаж: что ищут подростки в сети

При этом Асадуллина отметила, что сегодня самая «тяжелая» часть населения — родители, которые закрывают глаза на происходящее. По ее словам, в Татарстане проанализировали 643 аккаунта детей в соцсетях. Оказалось, что в трети из них преобладают депрессивно-суицидальные интересы, в 39 из них больше всего шок-контента, Также есть фанаты АУЕ*, околофутбола, радикализма, псевдоислама и так далее.