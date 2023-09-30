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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Памятник живой природы в Уфе превратился в свалку

Памятник живой природы в Уфе превратился в свалку

30 сентября 2023, 07:29
Фото: Photobank Ura Media
Речь идёт о 230-летнем дубе, расположенном возле дома №148/3 на улице Менделеева.

Дерево официально имеет статус памятника живой природы, однако не нисколько не машет уфимцам использовать его вместо мусорного бака. Кроме того, образовавшееся в стволе дупло, по словам одного из местных жителей, также используют для передачи наркотиков.

Данной проблемой заинтересовался неравнодушный мужчина. Он самостоятельно извлёк из дуба весь накопленный мусор — бутылки, упаковки от сигарет и многое другое.

Фото: t.me/utvufa

Также уфимец попытался привлечь к проблеме министерства, однако там с этим разбираться не захотели. Впрочем, такой же позиции придержались и полицейские, которые приехали на вызов, но достаточно скоро уехали, даже не оценив состояние дерева.

Стоит отметить, что состояние памятника природы в действительности плачевное. С высохшего на треть дерева падают ветви. Об этом рассказал телеканал UTV.

#Общество#Уфа#Мусор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Памятник живой природы#Проблема#Дуб#Состояние
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