Памятник живой природы в Уфе превратился в свалку

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Дерево официально имеет статус памятника живой природы, однако не нисколько не машет уфимцам использовать его вместо мусорного бака. Кроме того, образовавшееся в стволе дупло, по словам одного из местных жителей, также используют для передачи наркотиков.
Данной проблемой заинтересовался неравнодушный мужчина. Он самостоятельно извлёк из дуба весь накопленный мусор — бутылки, упаковки от сигарет и многое другое.
Также уфимец попытался привлечь к проблеме министерства, однако там с этим разбираться не захотели. Впрочем, такой же позиции придержались и полицейские, которые приехали на вызов, но достаточно скоро уехали, даже не оценив состояние дерева.
Стоит отметить, что состояние памятника природы в действительности плачевное. С высохшего на треть дерева падают ветви. Об этом рассказал телеканал UTV.