10-месячный ребёнок из Башкирии поступил в больницу с ожогами

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Как сообщили в службе государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии, ребёнок опрокинул на себя чайник с кипятком. В результате произошедшего малыш получил термические ожоги. Медики госпитализировали его в городскую больницу.
О подробностях происшествия неизвестно.
В ведомстве родителям напомнили не оставлять детей без присмотра, поскольку подобные ситуации — явление достаточно частое.
Ранее мы сообщали о том, что в Стерлитамаке вынесли приговор матери 2-летнего ребёнка, получившему тяжкие травмы после падения из окна.