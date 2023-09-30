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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

10-месячный ребёнок из Башкирии поступил в больницу с ожогами

10-месячный ребёнок из Башкирии поступил в больницу с ожогами

30 сентября 2023, 11:50
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Происшествие произошло накануне вечером, 29 сентября, в Стерлитамаке.
Сюжет
Дети

Как сообщили в службе государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии, ребёнок опрокинул на себя чайник с кипятком. В результате произошедшего малыш получил термические ожоги. Медики госпитализировали его в городскую больницу.

О подробностях происшествия неизвестно.

В ведомстве родителям напомнили не оставлять детей без присмотра, поскольку подобные ситуации — явление достаточно частое.

#Происшествия#Стерлитамак#Дети#Новости Башкирии#Анна Савельева#Травмы#Ожоги#Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям#Термические ожоги#Чайник#Городская больница
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