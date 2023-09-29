Жителей Уфы напугал низко круживший над городом самолет

Напомним, ранее в самолет, выполнявший рейс «Анталья — Уфа», столкнулся с проблемами на борту. Как выяснилось, в салоне была обнаружена разгерметизация корпуса, в связи с чем воздушному судну пришлось экстренно снижаться.