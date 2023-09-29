Жителей Уфы напугал низко круживший над городом самолет

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Читатели Mkset сообщили в редакцию о том, что ранее сегодня над микрорайоном Дема низко кружил самолет.
По данным сервиса FlightRadar, самолет авиакомпании S7 Airlines — Boeing 737-800 действительно сделал несколько маневров в небе в окрестностях микрорайона.
Напомним, ранее в самолет, выполнявший рейс «Анталья — Уфа», столкнулся с проблемами на борту. Как выяснилось, в салоне была обнаружена разгерметизация корпуса, в связи с чем воздушному судну пришлось экстренно снижаться.