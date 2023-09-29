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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Жителей Уфы напугал низко круживший над городом самолет

Жителей Уфы напугал низко круживший над городом самолет

29 сентября 2023, 10:56
Фото: 1MI
Несколько разворотов в воздухе сделал самолет авиакомпании S7 Airlines

Читатели Mkset сообщили в редакцию о том, что ранее сегодня над микрорайоном Дема низко кружил самолет.

По данным сервиса FlightRadar, самолет авиакомпании S7 Airlines — Boeing 737-800 действительно сделал несколько маневров в небе в окрестностях микрорайона.

Фото: FlightRadar

Напомним, ранее в самолет, выполнявший рейс «Анталья — Уфа», столкнулся с проблемами на борту. Как выяснилось, в салоне была обнаружена разгерметизация корпуса, в связи с чем воздушному судну пришлось экстренно снижаться.

#Общество#Самолеты#Новости Уфы#Самолет#Авиация#Азамат Нухов#Происшествие#Авиарейс
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