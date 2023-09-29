Земли изымут у жителей Уфы для строительства дороги до кладбища

Новое городское кладбище, имеющее площадь 24 га и рассчитанное на 40 тыс. захоронений, было создано в Орджоникидзевском районе Уфы в феврале 2022 года, в двух километрах от Тимашево, находящегося на Северном кладбище.

Весной возникла острая необходимость в ремонте дороги, которая находится в ужасном состоянии.