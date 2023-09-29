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Земли изымут у жителей Уфы для строительства дороги до кладбища

Земли изымут у жителей Уфы для строительства дороги до кладбища

29 сентября 2023, 09:47
Фото: 1MI
В соответствии с представленным документом, для осуществления данного проекта будет необходимо выделить 22 земельных участка. Используя 5 городских земель и остальные земли населенных пунктов, земли будут изъяты для муниципальных нужд.

Новое городское кладбище, имеющее площадь 24 га и рассчитанное на 40 тыс. захоронений, было создано в Орджоникидзевском районе Уфы в феврале 2022 года, в двух километрах от Тимашево, находящегося на Северном кладбище.
Весной возникла острая необходимость в ремонте дороги, которая находится в ужасном состоянии.

Администрация города объявила тендер на ремонт межквартальных дорог на новом кладбище, оцененный в 9 миллионов рублей, в мае 2023 года. Последнее решение свидетельствует о том, что муниципалитет предоставил юридическое обоснование для строительства дороги, ведущей к кладбищу.

#Общество#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Кладбище
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