Земли изымут у жителей Уфы для строительства дороги до кладбища

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Новое городское кладбище, имеющее площадь 24 га и рассчитанное на 40 тыс. захоронений, было создано в Орджоникидзевском районе Уфы в феврале 2022 года, в двух километрах от Тимашево, находящегося на Северном кладбище.
Весной возникла острая необходимость в ремонте дороги, которая находится в ужасном состоянии.
Администрация города объявила тендер на ремонт межквартальных дорог на новом кладбище, оцененный в 9 миллионов рублей, в мае 2023 года. Последнее решение свидетельствует о том, что муниципалитет предоставил юридическое обоснование для строительства дороги, ведущей к кладбищу.