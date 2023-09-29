Я паркуюсь как хочу: почему новую велодорожку в Уфе превратили в автостоянку

О развитии велодвижения в Уфе говорят давно. Также как и много раз звучали обещания сделать выделенные полосы для велосипедистов, отдельно от пешеходов и автомобилистов. Впервые об этом заговорили при экс-мэре Уфы, а ныне сенаторе от республики, Иреке Ялалове. Однако, на практике, первая выделенная велодорожка в Уфе появилась почти через 10 лет, при нынешнем мэре, Ратмире Мавлиеве.