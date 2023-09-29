Я паркуюсь как хочу: почему новую велодорожку в Уфе превратили в автостоянку

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Впервые, велодорожки в Уфе начали появляться в начале десятых годов. На сегодняшний день, общая протяженность велодорожек в столице республике составляет 74 километра. Из них большая часть, представляет собой выделенная велополоса на пешеходных тротуарах города.
О развитии велодвижения в Уфе говорят давно. Также как и много раз звучали обещания сделать выделенные полосы для велосипедистов, отдельно от пешеходов и автомобилистов. Впервые об этом заговорили при экс-мэре Уфы, а ныне сенаторе от республики, Иреке Ялалове. Однако, на практике, первая выделенная велодорожка в Уфе появилась почти через 10 лет, при нынешнем мэре, Ратмире Мавлиеве.
Полноценную велосипедную полосу, организовали на улице Пушкина. Она проходит отдельно от пешеходного тротуара по проезжей части, где отделена от автомобилистов специальной разметкой.
В пресс-службе городской администрации, где нам рассказали, что велосипедная полоса предусмотрена проектом по благоустройству ряда улиц в центральной части Уфы. Аналогичная велополоса предполагается также по нечётной стороне улицы Ленина. Её местоположение будет ограничена участком дороги от улицы Пушкина до улицы Кирова.
Рядом, отделённая ещё одной разметкой, располагается и парковка для автомобилей, что позволяет велосипедистам и самокатчикам беспрепятственно передвигаться на своих транспортных средствах, не создавая аварийные ситуации и не мешая пешеходам.
Однако, рано радоваться не стоит: не по всей полосе велосипедисты могут передвигаться свободно. Так, например, некоторые автолюбители решили, что дорожная разметка около остановки «Дом актёра им. Юсуповой» нанесена «для красоты» и на ней можно парковаться, хотя соответствующий опознавательный знак с нарисованным велосипедом говорит об обратном.
Мы попытались спросить, почему автовладельцы игнорируют дорожную разметку и нарушают правила дорожного движения, чем подвергают опасности других. Однако, застать на месте хотя бы одного водителям нам так и не удалось.
К сожалению, именно в этом месте такая проблема возникает на постоянно. Припаркованные авто можно заметить в любой день вне зависимости от времени суток. А велосипедистам не остаётся ничего, кроме как просто заезжать на тротуар или ехать по проезжей части.
Мы отправили запрос в ГИББД Башкирии, чтобы узнать, какое наказание грозит автовладельца за парковку на велодорожке и сколько автовладельцев было оштрафовано с момента нанесения разметки.
Стоит отметить, что движение по велосипедной полосе предусмотрено в обе стороны. Пересечение с одной стороны дороги на другую происходит по разметке 1.15, которая совмещена с пешеходным переходом.