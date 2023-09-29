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Всероссийская акция «Цифровой Диктант» будет проходить с 29 сентября по 15 октября

Всероссийская акция «Цифровой Диктант» будет проходить с 29 сентября по 15 октября

29 сентября 2023, 17:31
Фото: РАЭК
29 сентября объявлено первым днем всероссийской акции «Цифровой Диктант». Самая масштабная в стране инициатива по проверке знаний в сфере интернет-технологий будет проходить до 15 октября текущего года.

Участвуя в акции, можно определить индивидуальный уровень своих цифровых компетенций в онлайн- или в офлайн-формате. Как сообщает rostovgazeta.ru, только в стартовый день диктанта к выполнению заданий присоединились 35 тысяч россиян.

Организатором стала РАЭК, а соорганизаторами выступили автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» и Народный фронт (НФ). «Цифровой Диктант» проводится при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и московского департамента информационных технологий. Всероссийская акция была запущена в целях поддержки федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», который является частью нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Генеральным партнером инициативы выступает «Авито», информационным партнером — медиахолдинг 1MI.

Организаторы и партнеры диктанта обозначили основные цели на предстоящий год и подвели итоги прошлого. Диалог состоялся в формате ток-шоу, ведущим которого стал Сергей Гребенников, директор РАЭК и идеолог акции.

В числе приоритетных целей проекта организаторы назвали знакомство россиян с отечественными цифровыми сервисами и продуктами. Участниками тестирования могут стать все желающие в возрасте старше 10 лет. Каждый сможет проверить свои знания в четырех категориях: цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии.

Глава автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко обратил внимание на то, что всероссийская акция получила поддержку технологических лидеров России, представителей государства и бизнес-сообщества.

Акцию поддержали и все регионы России. Ряд субъектов РФ принял участие в церемонии открытия.

В течение двух недель в рамках проведения диктанта будут проходить образовательные мероприятия, лекции, мастер-классы, которые охватят все российские регионы.

Календарь мероприятий, включенных в «Цифровой Диктант», можно будет посмотреть на официальном сайте акции: ЦифровойДиктант.рф.

#Общество
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