Уфу сковали девятибалльные пробки

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Вечером пятницы, 29 сентября, на дорогах Уфы образовались автомобильные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценивает загруженность дорог в девять баллов из десяти возможных.
Так, по данным сервиса, наиболее затруднено движение на улицах Города Галле, 50 лет СССР, Чернышевского, Кирова и Айской. Также проезд затруднен на въезде в микрорайон Сипайлово со стороны улицы Сипайловской и в Черниковке — по улицам Александра Невского, Первомайской и других.