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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Уфу сковали девятибалльные пробки

Уфу сковали девятибалльные пробки

29 сентября 2023, 12:52
Фото: 1MI
Напряженная транспортная ситуация поразила многие районы города

Вечером пятницы, 29 сентября, на дорогах Уфы образовались автомобильные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценивает загруженность дорог в девять баллов из десяти возможных.

Фото: "Яндекс Карты"

Так, по данным сервиса, наиболее затруднено движение на улицах Города Галле, 50 лет СССР, Чернышевского, Кирова и Айской. Также проезд затруднен на въезде в микрорайон Сипайлово со стороны улицы Сипайловской и в Черниковке — по улицам Александра Невского, Первомайской и других.

#Город#ГИБДД#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Легковые автомобили#Пробки#Автобусы#Азамат Нухов
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