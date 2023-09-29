Уфу сковали девятибалльные пробки

Так, по данным сервиса, наиболее затруднено движение на улицах Города Галле, 50 лет СССР, Чернышевского, Кирова и Айской. Также проезд затруднен на въезде в микрорайон Сипайлово со стороны улицы Сипайловской и в Черниковке — по улицам Александра Невского, Первомайской и других.