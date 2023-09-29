Трагедия в Башкирии: женщина убила парня за то, что он не смог с ней переспать

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
В течение двух лет 34-летняя Айгуль систематически избивала своего партнера Айдара, но он всегда оставался с ней, потому что был влюблен и терпел ее насилие, рассказывает телеграмм-канал «Mash Batash».
В роковую ночь все началось как обычно, с романтического настроения, но Айгуль настаивала на завершении, которого Айдар не смог обеспечить. В состоянии фрустрации, Айгуль схватила кастрюлю и ударила своего парня по голове, вызвав ливень крови. На шум прибежал сосед, но Айгуль уже держала в руках канцелярский нож и стала угрожать свидетелю.
Сосед отступил, а Айдар остался один на один с своей агрессивной партнершей, которая преследовала его по всему дому. В конечном итоге она догнала парня и нанесла ему смертельный удар ножом в спину. Парень погиб почти мгновенно.
Соседи все слышали и видели это. Айгуль заявила на суде, что она оборонялась и не несет никакой вины — но суд не поверил ей. Ей было приказано выплатить миллион рублей матери погибшего. Известно, что Айгуль посадили на 10 лет.
Ранее Mkset сообщал как воздушный шар стал причиной убийства возлюбленного. 47-летний мужчина и виновница происшествия выпивали у себя дома в СНТ «Уршакский-4». В ходе своего времяпровождения они решили запустить в небо воздушный фонарь. Мужчина пообещал сожительнице жениться на ней, если фонарь поднимется в небо, однако запустить его у них не получилось, что привело к ссоре, в ходе которой женщина схватилась за нож и нанесла им удар в сердце сожителя.