Трагедия в Башкирии: женщина убила парня за то, что он не смог с ней переспать

Ранее Mkset сообщал как воздушный шар стал причиной убийства возлюбленного. 47-летний мужчина и виновница происшествия выпивали у себя дома в СНТ «Уршакский-4». В ходе своего времяпровождения они решили запустить в небо воздушный фонарь. Мужчина пообещал сожительнице жениться на ней, если фонарь поднимется в небо, однако запустить его у них не получилось, что привело к ссоре, в ходе которой женщина схватилась за нож и нанесла им удар в сердце сожителя.