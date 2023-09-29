Тимур Хакимов провел встречу с делегацией Турецкой Республики

Торговый атташе генерального консульства Турецкой Республики Мурат Сёзбир отметил, что главы государств Турции и России поставили задачу перед экономическими структурами двух стран по увеличению взаимного товарооборота. На этом фоне товарооборот Турции с Республикой Башкортостан вырос за последний год на 80%. Турецкая сторона готова сотрудничать с Башкортостаном в химическом, машиностроительном, фармацевтическом секторах экономики.