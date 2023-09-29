Тимур Хакимов провел встречу с делегацией Турецкой Республики

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Тимур Хакимов провел презентацию экономического потенциала Башкортостана, отметил рост кооперации с зарубежными странами и, в частности, с Турецкой Республикой.
Руководитель бизнес-объединения познакомил представителей делегации с действующими преференциями для инвесторов, нацеленными на создание максимально комфортных условий для частных лиц и компаний, заинтересованных в размещении капитала в Башкортостане.
Президент ТПП РБ рассказал о деятельности Палаты по содействию местному бизнесу, подробно остановился на выстроенной работе с международными институтами в области стандартизации и сертификации по нормам «Халяль», возможностях ТПП РБ как члена Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства (ICCIA) — дочерней структуры OIC, куда входят 57 стран.
Торговый атташе генерального консульства Турецкой Республики Мурат Сёзбир отметил, что главы государств Турции и России поставили задачу перед экономическими структурами двух стран по увеличению взаимного товарооборота. На этом фоне товарооборот Турции с Республикой Башкортостан вырос за последний год на 80%. Турецкая сторона готова сотрудничать с Башкортостаном в химическом, машиностроительном, фармацевтическом секторах экономики.
Турецкие деловые круги выразили заинтересованность в организации визитов закупочных делегаций из Башкортостана. В числе приоритетных были названы кооперация в области торговых услуг, IT, медицины, обмена студентами.
Стороны договорились постоянно находиться в контакте, обмениваться заявками для поставок необходимых товаров для нашей промышленности.