Тело женщины обнаружили прохожие в центре Уфы

Ранее Mkset сообщал о том, что отец обнаружил тело своего 15-летнего сына под окнами многоэтажки. По известной информации, подросток боялся провалить ОГЭ и принял решение наложить на себя руки. Также известно, что в прощальной записке он просил не скрывать причины такого решения и рассказать всё его учительнице.