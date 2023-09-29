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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Тело женщины обнаружили прохожие в центре Уфы

Тело женщины обнаружили прохожие в центре Уфы

29 сентября 2023, 07:31
Фото: 1MI
Правоохранительные органы расследуют данный случай.

28 сентября днем под окнами многоэтажного дома на улице Гафури в Ленинском районе было обнаружено тело женщины. Известно, что незадолго до гибели женщина находилась на общем балконе на 9 этаже.

Свидетели вызвали скорую помощь на место происшествия, но бабушка скончалась до прибытия медицинского персонала. Правоохранительные органы в настоящее время расследуют причины и окружающие обстоятельства данного происшествия.

Ранее Mkset сообщал о том, что отец обнаружил тело своего 15-летнего сына под окнами многоэтажки. По известной информации, подросток боялся провалить ОГЭ и принял решение наложить на себя руки. Также известно, что в прощальной записке он просил не скрывать причины такого решения и рассказать всё его учительнице.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествие#Виалина Ахсанова
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