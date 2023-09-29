Суд арестовал таксиста из Египта на два месяца, напавшего на пассажира в Уфе

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Согласно информации, процесс о рассмотрении ходатайства органов предварительного следствия о применении меры пресечения жителю Египта был проведен с участием переводчика.
Органы предварительного следствия подали ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу для гражданина Египта. Суд удовлетворил запрос и принял решение об аресте иностранца на два месяца.
Ранее отмечалось, что на молодого таксиста было возбужденно уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Напомним, инцидент случился 17 сентября. Мужчина из Египта по имени Аттиа Мохамед Алаа Мохамед Эльсайед поссорился с пассажиром из-за способа оплаты поездки. В ходе конфликта, он распылил перцовый баллончик в лицо пассажира. После этого пострадавший попытался остановить нападавшего, но иностранец снова использовал аэрозоль и несколько раз ударил своего оппонента, а затем украл его телефон. В процессе побега, мужчина задел несколько припаркованных автомобилей такси. После этого, таксист вернул телефон клиента и скрылся.