Суд арестовал таксиста из Египта на два месяца, напавшего на пассажира в Уфе

Напомним, инцидент случился 17 сентября. Мужчина из Египта по имени Аттиа Мохамед Алаа Мохамед Эльсайед поссорился с пассажиром из-за способа оплаты поездки. В ходе конфликта, он распылил перцовый баллончик в лицо пассажира. После этого пострадавший попытался остановить нападавшего, но иностранец снова использовал аэрозоль и несколько раз ударил своего оппонента, а затем украл его телефон. В процессе побега, мужчина задел несколько припаркованных автомобилей такси. После этого, таксист вернул телефон клиента и скрылся.