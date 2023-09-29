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Суд арестовал таксиста из Египта на два месяца, напавшего на пассажира в Уфе

Суд арестовал таксиста из Египта на два месяца, напавшего на пассажира в Уфе

29 сентября 2023, 03:25
Фото: 1MI
Гражданин Арабской Республики Египет, работающий таксистом, был арестован и отправлен под стражу Кировским районным судом Уфы после нападения на пассажира. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно информации, процесс о рассмотрении ходатайства органов предварительного следствия о применении меры пресечения жителю Египта был проведен с участием переводчика.

Органы предварительного следствия подали ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу для гражданина Египта. Суд удовлетворил запрос и принял решение об аресте иностранца на два месяца.

Ранее отмечалось, что на молодого таксиста было возбужденно уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Напомним, инцидент случился 17 сентября. Мужчина из Египта по имени Аттиа Мохамед Алаа Мохамед Эльсайед поссорился с пассажиром из-за способа оплаты поездки. В ходе конфликта, он распылил перцовый баллончик в лицо пассажира. После этого пострадавший попытался остановить нападавшего, но иностранец снова использовал аэрозоль и несколько раз ударил своего оппонента, а затем украл его телефон. В процессе побега, мужчина задел несколько припаркованных автомобилей такси. После этого, таксист вернул телефон клиента и скрылся.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Происшествие#Виалина Ахсанова#Такси
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