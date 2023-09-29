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В Уфе сотрудника антикоррупционного отдела МВД подозревают в получении взятки

Сотрудника антикоррупционного отдела МВД в Уфе подозревают в связи с игорным бизнесом

29 сентября 2023, 15:26
Фото: 1MI

В Уфе сотрудника антикоррупционного отдела МВД подозревают в получении взятки

Оперативниками подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан выявлены противоправные действия сотрудника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, сообщили в пресс-службе министерства.

Предварительно установлено, что в 2022 году сотрудник отдела, предложил владельцу нескольких подпольных игорных заведений за денежное вознаграждение предоставлять ему информацию о предстоящих мероприятиях по выявлению и пресечению незаконной деятельности. Организатор игорных клубов принял предложение и через посредника передал ему 430 тысяч рублей.

По материалам оперативников собственной безопасности республиканского МВД следственными органами принято процессуальное решение.

В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Также к дисциплинарной ответственности будет привлечен его руководитель.

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