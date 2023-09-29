Сотрудника антикоррупционного отдела МВД в Уфе подозревают в связи с игорным бизнесом

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Предварительно установлено, что в 2022 году сотрудник отдела, предложил владельцу нескольких подпольных игорных заведений за денежное вознаграждение предоставлять ему информацию о предстоящих мероприятиях по выявлению и пресечению незаконной деятельности. Организатор игорных клубов принял предложение и через посредника передал ему 430 тысяч рублей.
По материалам оперативников собственной безопасности республиканского МВД следственными органами принято процессуальное решение.
В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Также к дисциплинарной ответственности будет привлечен его руководитель.