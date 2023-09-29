Сотрудника антикоррупционного отдела МВД в Уфе подозревают в связи с игорным бизнесом

Предварительно установлено, что в 2022 году сотрудник отдела, предложил владельцу нескольких подпольных игорных заведений за денежное вознаграждение предоставлять ему информацию о предстоящих мероприятиях по выявлению и пресечению незаконной деятельности. Организатор игорных клубов принял предложение и через посредника передал ему 430 тысяч рублей.