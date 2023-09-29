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Published Сегодня, 06:09

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Школьники Башкирии узнают о пользе искусственного интеллекта для экономики

Школьники Башкирии узнают о пользе искусственного интеллекта для экономики

29 сентября 2023, 06:09
Фото: 1MI
Школьникам Башкирии расскажут о применении искусственного интеллекта в отраслях экономики в ходе проекта «Урок цифры». Он проходит с 18 сентября по 8 октября при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика».

В этом сезоне «Урока цифры» в очном формате ученики при поддержке педагога и предложенных материалов смогут изучить тему, а затем закрепить знания в формате интерактивного тренажера. Уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересно для школьников любых возрастов: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. Для комфортного прохождения занятие можно посмотреть в онлайн-формате.

Традиционно материалы урока сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов, также в них предложены сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов.

«Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, которая проводится в партнерстве с крупнейшими компаниями страны — «Яндекс», VK, «Лаборатория Касперского», «1С», Росатом, а также с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

Отметим, в ходе прошлогодней акции тренажеры, созданные на «Уроке цифры», получили максимальное количество обращений за всю историю проекта — более 15,4 миллиона.

Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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