Школьники Башкирии узнают о пользе искусственного интеллекта для экономики

В этом сезоне «Урока цифры» в очном формате ученики при поддержке педагога и предложенных материалов смогут изучить тему, а затем закрепить знания в формате интерактивного тренажера. Уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересно для школьников любых возрастов: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. Для комфортного прохождения занятие можно посмотреть в онлайн-формате.