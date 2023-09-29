Школьники Башкирии узнают о пользе искусственного интеллекта для экономики

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В этом сезоне «Урока цифры» в очном формате ученики при поддержке педагога и предложенных материалов смогут изучить тему, а затем закрепить знания в формате интерактивного тренажера. Уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересно для школьников любых возрастов: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. Для комфортного прохождения занятие можно посмотреть в онлайн-формате.
Традиционно материалы урока сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов, также в них предложены сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов.
«Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, которая проводится в партнерстве с крупнейшими компаниями страны — «Яндекс», VK, «Лаборатория Касперского», «1С», Росатом, а также с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».
Отметим, в ходе прошлогодней акции тренажеры, созданные на «Уроке цифры», получили максимальное количество обращений за всю историю проекта — более 15,4 миллиона.
Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.