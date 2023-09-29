«Ростелеком» представил в Уфе премьеру сериала «Плакса»

По сюжету, семья школьницы Маши вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. Девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы, где она становится жертвой буллинга со стороны одноклассников. Прессинг ужесточается из-за соперничества Маши с главной звездой и бунтаркой школы Крис — они борются и за свою любовь, и за право поехать на музыкальный фестиваль.