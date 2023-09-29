«Ростелеком» представил в Уфе премьеру сериала «Плакса»

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Сергей Жуков, автор идеи и генеральный продюсер сериала, солист группы «Руки вверх!»:
«В „Плаксе“ мы подняли проблему школьного буллинга, с которым сталкивается огромное количество подростков и, к сожалению, моя дочь тоже. Я настоятельно рекомендую посмотреть сериал всей семьей. Возможно, он поможет вам выстроить доверительные отношения со своими детьми и разрешить сложные ситуации. Подросткам я хочу пожелать не замыкаться в себе, не бояться рассказывать о своих проблемах. Помните — вы не одни и всегда можете рассчитывать на поддержку родных и близких».
Сергей Нищев, генеральный директор компании «Ростелеком» в Башкортостане:
«Кино способно не только развлекать, но поднимать проблемы. Сериал „Плакса“, затрагивающий тему буллинга, можно отнести к разряду поучительных. Посмотреть его будет интересно и подросткам, и педагогам, и родителям. Взрослые увидят в фильме своих детей, а ребята поймут, что выход можно найти из любой сложной ситуации».
На премьеру «Плаксы» пришли учащиеся и педагоги уфимских школ, известные люди города, а также победители розыгрыша билетов в группе «Ростелеком РБ» «ВКонтакте». Показ был организован при поддержке Министерства образования и науки Республики Башкортостан и приурочен к Году педагога и наставника.
По сюжету, семья школьницы Маши вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. Девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы, где она становится жертвой буллинга со стороны одноклассников. Прессинг ужесточается из-за соперничества Маши с главной звездой и бунтаркой школы Крис — они борются и за свою любовь, и за право поехать на музыкальный фестиваль.
Цифровая премьера «Плаксы» состоялась в видеосервисе Wink 28 сентября. В фильме снимались Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова и другие. Сериал войдет в линейку Wink оriginals.
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