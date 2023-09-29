Поджог в клубе, массовая драка на рынке и традиционные ценности в Башкирии

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Published Сегодня, 16:36
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Днем ранее в культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис» двое людей хотели попасть, возможно, на боулинг или в мягкий кинотеатр, однако охранники отказались их пропустить. Вскоре мужчины вернулись с канистрой бензина. Облив охранников, они попробовали поджечь их. Задумка наказать обидчика не удалась — пожар повредил помещение «Мегаполиса», но не работников службы безопасности. Вскоре стало известно, что поджигателей задержали в аэропорте «Уфа». Сегодня же стало известно, что один из злоумышленников просил суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 500 000 рублей. Обвиняемый Илесбек Х. просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения виде домашнего ареста. Суд их просьбы не удовлетворил.
Контр-адмирал Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, заявил, что в Генеральном штабе отсутствуют планы проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.
В Уфе, впервые организовали велосипедные дорожки на проезжей части. Сделаны они были по нечётной стороне улицы Пушкина в ходе работ по благоустройству улиц, приуроченному к юбилею города. Однако, проехать по ним велосипедисты могут не всегда. Рассказываем в чем дело.
В Уфе сотрудника антикоррупционного отдела МВД подозревают в получении взятки. Предварительно установлено, что в 2022 году сотрудник отдела, предложил владельцу нескольких подпольных игорных заведений за денежное вознаграждение предоставлять ему информацию о предстоящих мероприятиях по выявлению и пресечению незаконной деятельности. Организатор игорных клубов принял предложение и через посредника передал ему 430 тысяч рублей.
Над селом Михайловка в Уфимском районе поднялось огненное зарево — загорелась база отдыха «Лукоморье». Как сказал директор заведения, причины пожара неизвестны. По его словам, благодаря звуку пожарной сигнализации удалось узнать, что пожар начался в одном из помещений. Когда прибежали на место, увидели уже дым, валивший из-под крыши. Благо, удалось вовремя эвакуировать персонал и посетителей. На данный момент — 22:00 — тушение пожара продолжается.
«Башавтотранс» пытается оправдаться за транспортную ситуацию в Уфе. Там говорят, что главная проблема — нехватка водителей. Однако «Башавтотранс» — лишь перевозчик, ситуация с общественным транспортом больше должна волновать городские и республиканские власти. Однако и они упёрлись в кадровый дефицит и нехватку автобусов. Мы попробовали понять, возможно ли решение проблемы лишь привлечением водителей и закупкой автобусов.
Образование должно быть связано с традиционными ценностями, а также — идеологизировано. Так считает представитель Башкирии в российском сенате Лилия Гумерова. По её словам, даже решая математические задачи мы должны исходить из того, что традиционно — когда есть мама и папа. А не так, чтобы «родитель один и номер два». Также сенатор думает, что на духовных скрепах должна быть основана современная наука. Наверное, чтобы самолёты больше не разгерметизировались.
Мэрия Уфы сообщила, когда на проспекте Октября возобновится движение трамваев. Как стало известно, в планы администрации входит запуск новых скоростных трамваев. Новая транспортная схема включена в генеральный план Уфа до 2042 года.
Правительство Башкирии сделало важное заявление касательно оплаты обучения для студентов техникумов и колледжей. С этого года обучающиеся имеют возможность получить компенсацию до 50%.
В Бурзянском районе жители одной из деревень заметили несколько волков, подобравшихся близко в населённому пукнту. Удивительно, но зверей удалось отогнать стаду коров.
В мэрии заявили о реконструкции участка улицы по проспекту Салавата Юлаева. Все работы взяла на себя компания «Дортрансстрой».
В Уфе в массовой драке, возникшей на почве ревности, пострадало шесть человек. Инцидент произошел вечером в понедельник, 25 сентября, на торговой базе по улице Садовая. Отмечается, что участники конфликта применяли травматическое и холодное оружие. Один из участников конфликта, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. Пострадавшие были доставлены в больницу. Помимо них за помощью медиков обратилось еще четыре человека.
С 1 октября в Башкортостане вводится комендантский час для несовершеннолетних. Гражданам, не достигшим 18-летнего возраста будет запрещено находится в общественных местах без родителей с 22:00 до 6:00 по местному времени. Напомним, что за нарушение родителям, либо законным представителям придется заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей.
В Уфе активно ведется строительство автомагистрали на улице Рыленко, однако жители ближайшего от масштабной стройки дома №8, кажется, совсем этому не рады. По их словам, разрытый под их окнами котлован может нести угрозу жизням сотен людей. Подробнее об этой истории Mkset рассказывал здесь.
Министр образования Башкирии раскрыл данные о заболеваемости ОРВИ в школах. Так, на сегодняшний день в Башкирии на карантине находится 18 классов. При этом подчеркивается, что школ, закрытых на карантин, в республике нет. Напомним, что решение о приостановке учебного процесса принимает руководитель образовательного учреждения в том случае, если в школе отсутствуют 20% и более детей по причине ОРВИ.
Уфимский турагент обманул более 100 клиентов на 20 млн рублей. Турагента в Уфе подозревают в продаже поддельных ваучеров на самые популярные курорты Турции и Египта. Действия женщины, которую обвиняют в мошенничестве, причинили ущерб более ста клиентам, потерявшим около 20 миллионов рублей после приобретения путевок. Все пострадавшие уже заявили в полицию и намерены подать иск в суд.
В мэрии на пост начальника Управления развития территории Уфы назначили Руслана Асанова, ранее работавшего в органах внутренних дел и наркоконтроля.
Власти Башкирии сделали важное заявление о предоставлении льгот для семей участников СВО. С вопросом о действии льгот к властям обратилась одна из жительниц республики, столкнувшаяся с несоблюдением предоставленных её ребёнку прав.
Экс-депутат Госсобрания Лия Хафизова показала, в каких условиях приходится обучаться студентам Уфимского автотранспортного колледжа, который ранее привлёк огромное внимание общественности из-за того, что одна преподавательниц обмотала голову обучающегося скотчем.
Уфимец устроил дебош на борту самолёта, летевшего в Уфу из Санкт-Петербурга. Неадекватного пассажира после приземления сразу же забрали в дежурную часть. По словам экипажа воздушного судна, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на протяжении полёта самовольно передвигался по борту самолёта, пересаживаясь с места на место, проявлял агрессию и оскорблял как бортпроводников, так и других пассажиров. Помимо этого, он также требовал, чтобы ему предоставили алкогольные напитки, а замечания в свою сторону игнорировал.
В МЧС рассказали, как нужно вести себя при столкновении с медведем, чтобы эта встреча не обернулась трагедией. К примеру, в случае, если в лесной чаще вы столкнулись с медвежонком, в министерстве рекомендуют как можно быстрее покинуть это место, объясняя это тем, что мать медвежонка, вероятно, находится неподалеку — заметив незнакомца около своего чада, она не будет пытаться его отпугнуть: она постарается его убить.