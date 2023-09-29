Поджог в клубе, массовая драка на рынке и традиционные ценности в Башкирии

Образование должно быть связано с традиционными ценностями, а также — идеологизировано. Так считает представитель Башкирии в российском сенате Лилия Гумерова. По её словам, даже решая математические задачи мы должны исходить из того, что традиционно — когда есть мама и папа. А не так, чтобы «родитель один и номер два». Также сенатор думает, что на духовных скрепах должна быть основана современная наука. Наверное, чтобы самолёты больше не разгерметизировались.