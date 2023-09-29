Новый маршрут автобуса анонсировали в Уфе: он затронет скандальный микрорайон

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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В Уфе открылся новый маршрут №168, который связывает ЖК «Михайловка Green» с центром города. Автобус ходит с ЖК «Михайловка Green», затем проходит через деревню Суровка, СНТ «Озерки» и деревню Алексеевка (ул. Интернациональная/Михайловский поворот). Далее идет через ЖК «Сосны», поселок ЖК «8-е марта», Южный Автовокзал, Округ Галле, ТК «Центральный», Уфимский авиационный техникум, ЦУМ и приезжает на Телецентр.
На этом маршруте работают 2 автобуса средней вместимости. Интервал движения составляет 30 минут, хотя в будущем он может измениться.