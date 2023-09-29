Какой будет зима в Уфе: озвучены средние температуры

Холодная погода ожидается в ноябре и декабре, со средними температурами -3,5 и -10,4 соответственно. В январе и марте температура будет близка к средним нормам (-12,2 и -4,4 градуса соответственно), а в феврале будет теплее обычного на 11,5 градусов.