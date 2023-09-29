Какой будет зима в Уфе: озвучены средние температуры

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
По прогнозам синоптиков, октябрь обещает быть теплым месяцем в Уфе. Гидрометцентр дал прогноз, что среднемесячная температура составит +4,9 градуса — это выше обычных значений.
Холодная погода ожидается в ноябре и декабре, со средними температурами -3,5 и -10,4 соответственно. В январе и марте температура будет близка к средним нормам (-12,2 и -4,4 градуса соответственно), а в феврале будет теплее обычного на 11,5 градусов.
Отмечается, что это только предварительный прогноз. Он будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.
Также известно, что в Башкирии, 29 сентября, ожидается небольшой дождь, особенно на севере региона. Утром возможен туман, который снизит видимость до 500 метров и менее, согласно данным Башгидромета.
Температура воздуха ночью опустится до 0 или -2 градусов, что приведет к заморозкам как в воздухе, так и на поверхности почвы. Днем ожидается прохладная погода, термометр покажет от +12 до +17 градусов.