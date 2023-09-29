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Posted Сегодня, 03:02

Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Какой будет зима в Уфе: озвучены средние температуры

Какой будет зима в Уфе: озвучены средние температуры

29 сентября 2023, 03:02
Фото: 1MI
Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на зимний период от октября 2023 года до марта 2024 года.

По прогнозам синоптиков, октябрь обещает быть теплым месяцем в Уфе. Гидрометцентр дал прогноз, что среднемесячная температура составит +4,9 градуса — это выше обычных значений.

Холодная погода ожидается в ноябре и декабре, со средними температурами -3,5 и -10,4 соответственно. В январе и марте температура будет близка к средним нормам (-12,2 и -4,4 градуса соответственно), а в феврале будет теплее обычного на 11,5 градусов.

Отмечается, что это только предварительный прогноз. Он будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

Также известно, что в Башкирии, 29 сентября, ожидается небольшой дождь, особенно на севере региона. Утром возможен туман, который снизит видимость до 500 метров и менее, согласно данным Башгидромета.

Температура воздуха ночью опустится до 0 или -2 градусов, что приведет к заморозкам как в воздухе, так и на поверхности почвы. Днем ожидается прохладная погода, термометр покажет от +12 до +17 градусов.

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