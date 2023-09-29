Как переехать из маленькой квартиры в большой дом?

— Несмотря на то, что с 2020 года мы видим большой рост интереса к ИЖС, до сих пор ещё многие люди при расширении жилплощади предпочитают покупать городские квартиры, часто выбирая вторичный рынок. Объясняя это более доступной стоимостью и тем, что им нужно готовое жильё, куда можно сразу переехать. На самом же деле, если посмотреть аналитику рынка, то мы увидим, что купить загородный дом сегодня можно в 1,5 раза дешевле, чем квартиру аналогичной площади в городе. Например, в нашей практике недавно был случай, когда клиенты, воспользовавшись услугой Трейд-ин, планируют обменять двухкомнатную квартиру в Советском районе на просторный двухэтажный коттедж площадью 130 кв. м в коттеджном посёлке «Созвездие Цефей», и самое главное, судя по оценочной стоимости их квартиры, они смогу сделать это совершенно без доплат. Кроме того, гибкая система оплаты и услуга обратный Трейд-ин от ГК «Жилой Квартал» позволят им жить в своей квартире до момента сдачи их дома.