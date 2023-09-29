Как переехать из маленькой квартиры в большой дом?

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Всех, кто живёт в больших городах, хоть раз посещала мысль о том, чтобы переехать загород и быть ближе к природе. Но, как показывает статистика, основное большинство, даже планируя расширяться, всё равно рассматривают квартиры в многоэтажных городских домах. Для принятия такого решения у каждого свои причины: кто-то считает, что коттедж — это очень дорого, кто-то не решается на переезд из-за отсутствия инфраструктуры, а кто-то просто привык жить в многоэтажках. О том, что такое современная загородная жизнь, и как поменять среднюю «двушку» в городе на просторный дом, мы поговорили с коммерческим директором крупнейшего застройщика загородной недвижимости ГК «Жилой Квартал» Лирой Ахметовой.
— Несмотря на то, что с 2020 года мы видим большой рост интереса к ИЖС, до сих пор ещё многие люди при расширении жилплощади предпочитают покупать городские квартиры, часто выбирая вторичный рынок. Объясняя это более доступной стоимостью и тем, что им нужно готовое жильё, куда можно сразу переехать. На самом же деле, если посмотреть аналитику рынка, то мы увидим, что купить загородный дом сегодня можно в 1,5 раза дешевле, чем квартиру аналогичной площади в городе. Например, в нашей практике недавно был случай, когда клиенты, воспользовавшись услугой Трейд-ин, планируют обменять двухкомнатную квартиру в Советском районе на просторный двухэтажный коттедж площадью 130 кв. м в коттеджном посёлке «Созвездие Цефей», и самое главное, судя по оценочной стоимости их квартиры, они смогу сделать это совершенно без доплат. Кроме того, гибкая система оплаты и услуга обратный Трейд-ин от ГК «Жилой Квартал» позволят им жить в своей квартире до момента сдачи их дома.
— То есть любой человек, у которого есть квартира может поменять её на большой дом без доплат?
— При текущих ценах на городское жильё в большинстве случаев владельцы городских квартир могут при продаже своей недвижимости приобрести дом большей площадью либо за те же деньги, либо с небольшой доплатой, но в любом случае это будет более выгодно, чем покупать квартиру с большей площадью в городе.
— Что значит обратный Трейд-ин?
— ГК «Жилой Квартал» предоставляет два варианта услуги Трейд-ин. Прямой, когда вы обращаетесь в нашу компанию, наши специалисты помогают продать вашу квартиру и на вырученные от продажи деньги вы покупаете квартиру или дом в одном из наших проектов. И обратный, когда вы заключаете предварительный договор или оформляете ипотеку с минимальным первоначальным взносом, а после того, как ваш дом введён в эксплуатацию, наши менеджеры продадут вашу квартиру, и вы сможете внести оставшуюся сумму застройщику или закрыть свои ипотечный кредит.
— Какие условия у программы Трейд-ин от ГК «Жилой Квартал»?
— Наши клиенты могут воспользоваться услугой Трейд-ин абсолютно бесплатно[1] и без проблем поменять своё жильё на новое. Важно отметить, что вы можете купить любую недвижимость, которую строит наша компания: квартиры в строящихся и в готовых домах жилых комплексов «Зубово Life Garden», «Михайловка Green Place» и «Сапфир», а также таунхаусы и коттеджи в посёлках «Созвездие Цефей», «Гудвилл Парк», «Зубово Life 3» и «Михайловка Green 2». Кроме того, вместе с услугой Трейд-ин вы можете использовать жилищные сертификаты, материнский капитал и ипотеку.
— Как воспользоваться услугой Трейд-ин?
— Всё очень просто! Вы приходите к нам в офис. Выбираете квартиру или дом, которые вам подходят. Наш оценщик проводит оценку вашей недвижимости. Бронируете понравившееся вам жильё и заключаете договор. Кстати, срок брони с фиксацией стоимости составляет от 30 до 60 дней в зависимости от типа выбранной вами недвижимости. Неоспоримым преимуществом этой услуги является то, что обе сделки по продаже старой недвижимости и покупке новой можно провести в режиме одного окна, что сэкономит ваше время.
Вот так легко и просто можно осуществить свою мечту о жизни за городом и переехать в собственный дом. Трейд-ин от ГК «Жилой Квартал» помогает не только избавиться от проблем и нервотрёпки, связанных с продажей квартиры, но и прилично экономить. Если и вы давно хотите переехать в более просторное и комфортабельное жильё, но никак не можете решиться, воспользуйтесь услугой Trade-in от ГК «Жилой Квартал».
Узнать больше о проектах компании и услуге Trade-in вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10.
[1] Предложение не является публичной офертой. Услуга предоставляется бесплатно только при условии покупки нового жилья у ГК «Жилой Квартал».
Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф
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