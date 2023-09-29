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Изобретения уфимского НИПИ «ПЕГАЗ» вошли в десятку лучших в России

Изобретения уфимского НИПИ «ПЕГАЗ» вошли в десятку лучших в России

29 сентября 2023, 11:55
Фото: НИПИ ПЕГАЗ
Лауреатами федерального конкурса «Успешный патент — 2022» в нефтегазовой сфере стали ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг» и научно-исследовательский и проектный институт «ПЕГАЗ».

Федеральная служба по интеллектуальной собственности подвела итоги II конкурса «Успешный патент — 2022». В рамках конкурса были определены 10 лучших отечественных изобретений, зарегистрированных в Роспатенте в 2021–2022 гг. и получивших наибольший экономический эффект.

В нефтегазовой отрасли дипломами были отмечены ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг», а также одним из лауреатов конкурса стал уфимский научно-исследовательский и проектный институт «ПЕГАЗ». Жюри отметили патент компании на уникальную разработку — пакет контактных элементов, контактное устройство и перекрестноточная насадочная колонна с их использованием. Это оборудование успешно используется на многих объектах, в том числе на абсорберах блоков сероочистки Мубарекского ГПЗ (Республика Узбекистан).

Отметим, что НИПИ «ПЕГАЗ» запатентовало более 300 изобретений, полезных моделей и технологий для нефтегазовый отрасли, охватывающих подготовку, очистку, разделение и переработку газов и СУГ, в частности, в области СПГ.

Фото: НИПИ ПЕГАЗ

Всего поступило свыше 170 заявок, из которых около 50 связаны со сферой промышленности, в том числе и с нефтегазовой отраслью. Конкурс дал возможность отечественным производителям заявить о своих инновационных решениях, уникальной продукции и выйти на международные рынки. В состав конкурсного жюри вошли эксперты Федерального института промышленной собственности (ФИПС), представители науки, бизнес-структур, общественных организаций в сфере интеллектуальной собственности.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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