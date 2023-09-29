Изобретения уфимского НИПИ «ПЕГАЗ» вошли в десятку лучших в России

В нефтегазовой отрасли дипломами были отмечены ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг», а также одним из лауреатов конкурса стал уфимский научно-исследовательский и проектный институт «ПЕГАЗ». Жюри отметили патент компании на уникальную разработку — пакет контактных элементов, контактное устройство и перекрестноточная насадочная колонна с их использованием. Это оборудование успешно используется на многих объектах, в том числе на абсорберах блоков сероочистки Мубарекского ГПЗ (Республика Узбекистан).