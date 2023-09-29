mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Исследование: доля инвестиций в DeepTech-проекты в РФ составляет примерно пятую часть

Исследование: доля инвестиций в DeepTech-проекты в РФ составляет примерно пятую часть

29 сентября 2023, 14:03
Фото: 1MI
Эксперты венчурного фонда «Восход», Агентства инноваций Москвы и группа «Интеррос» проанализировали рынок глубоких технологий и выяснили, что в период с 2017 по 2022 год доля инвестиций в DeepTech в РФ в общем объеме венчурных вложений находилась на уровне 8–19 процентов.

Как сообщил партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов, в январе — июле 2023 года венчурные инвестиции увеличились на 15 процентов к аналогичному периоду прошлого года — до 79,5 миллиона долларов. Инвествложения в один DeepTech-проект в среднем составили 2,1 миллиона доллара (по состоянию на 2022 год).

DeepTech — это разработки в таких направлениях, как искусственный интеллект, life sciences, блокчейн, агротехнологии, энергетика, новая мобильность (электротранспорт, БПЛА и т. п.), а также квантовые и космические технологии, новые материалы, робототехника и сенсорика. Такие стартапы могут существенно изменить работу отраслей и сформировать новые рынки. В свою очередь life sciences (медицинские устройства, персонализированная медицина на основе ИИ, генетика, синтетическая биология и др.) стало самым популярным направлением DeepTech среди российских инвесторов в последние несколько лет. На него пришлось 46,1 процента от общего объема инвестиций.

Как рассказала на презентации руководитель аналитического центра Агентства инноваций Москвы Анна Раевская, самое крупное финансирование получили робототехника и сенсорика (17,5 процента всех инвестиций начиная с 2017 года), а также искусственный интеллект (12,7 процента инвестиций).

Надо заметить, что 89 процентов NFT-токенов ничего не стоят — они находятся в серой зоне и не имеют подтвержденных прав. Так что будущее за легальными токенами. Напомним: первые такие токены были выпущены на фрески Эрмитажа «Интерросом» Владимира Потанина.

Подпишитесь
Уфу сковали девятибалльные пробки
Сегодня, 12:52
Я паркуюсь как хочу: почему новую велодорожку в Уфе превратили в автостоянку
Сегодня, 13:22
«Самолёт полетел вниз с ужасной скоростью». Пассажир рейса в Уфу рассказал о ЧП
Вчера, 17:07
Мигрант, устроивший поджог клуба в Уфе, просил отпустить его под залог в 500 тысяч
Сегодня, 10:32
Земли изымут у жителей Уфы для строительства дороги до кладбища
Сегодня, 09:47
Выбор экспертов: дом или квартира, новостройка или вторичка?
27 сентября, 10:14