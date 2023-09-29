Исследование: доля инвестиций в DeepTech-проекты в РФ составляет примерно пятую часть

DeepTech — это разработки в таких направлениях, как искусственный интеллект, life sciences, блокчейн, агротехнологии, энергетика, новая мобильность (электротранспорт, БПЛА и т. п.), а также квантовые и космические технологии, новые материалы, робототехника и сенсорика. Такие стартапы могут существенно изменить работу отраслей и сформировать новые рынки. В свою очередь life sciences (медицинские устройства, персонализированная медицина на основе ИИ, генетика, синтетическая биология и др.) стало самым популярным направлением DeepTech среди российских инвесторов в последние несколько лет. На него пришлось 46,1 процента от общего объема инвестиций.