Исследование: доля инвестиций в DeepTech-проекты в РФ составляет примерно пятую часть

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Как сообщил партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов, в январе — июле 2023 года венчурные инвестиции увеличились на 15 процентов к аналогичному периоду прошлого года — до 79,5 миллиона долларов. Инвествложения в один DeepTech-проект в среднем составили 2,1 миллиона доллара (по состоянию на 2022 год).
DeepTech — это разработки в таких направлениях, как искусственный интеллект, life sciences, блокчейн, агротехнологии, энергетика, новая мобильность (электротранспорт, БПЛА и т. п.), а также квантовые и космические технологии, новые материалы, робототехника и сенсорика. Такие стартапы могут существенно изменить работу отраслей и сформировать новые рынки. В свою очередь life sciences (медицинские устройства, персонализированная медицина на основе ИИ, генетика, синтетическая биология и др.) стало самым популярным направлением DeepTech среди российских инвесторов в последние несколько лет. На него пришлось 46,1 процента от общего объема инвестиций.
Как рассказала на презентации руководитель аналитического центра Агентства инноваций Москвы Анна Раевская, самое крупное финансирование получили робототехника и сенсорика (17,5 процента всех инвестиций начиная с 2017 года), а также искусственный интеллект (12,7 процента инвестиций).
Надо заметить, что 89 процентов NFT-токенов ничего не стоят — они находятся в серой зоне и не имеют подтвержденных прав. Так что будущее за легальными токенами. Напомним: первые такие токены были выпущены на фрески Эрмитажа «Интерросом» Владимира Потанина.