Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Башкирии в 2023 году

Для поддержки семей с детьми в России ежегодно выделяются значительные средства из федерального бюджета. Но помимо пособий от государства родители могут рассчитывать на губернаторские выплаты, которые начисляются практически во всех регионах страны.

Что такое губернаторская выплата? Кто может рассчитывать на региональные пособия? Региональный материнский капитал Региональное единовременное пособие при рождении ребенка Региональное пособие на ребенка до 3 лет Региональные льготы семьям с детьми в Уфе и Башкирии Как получить региональные выплаты и льготы

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