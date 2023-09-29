Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Башкирии в 2023 году

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Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Региональные власти Башкирии оказывают помощь всем семьям, где появился ребенок, независимо от их финансового благополучия и количества детей. Но некоторые категории граждан могут получить дополнительные льготы и денежную поддержку от региона.
Региональные пособия родителям назначаются из средств местного бюджета дополнительно к федеральным. Такие выплаты называются губернаторскими и могут иметь различный размер и условия получения в зависимости от законов и нормативно-правовых актов, действующих в определенном регионе.
Губернаторские выплаты предназначены для того, чтобы компенсировать расходы родителей при воспитании детей. Это может быть единовременная и ежемесячная финансовая помощь, различные льготы и субсидии. Количество выплат, их суммы и назначение зависят от возможностей регионального бюджета и демографической ситуации.
В Башкирии в последние годы демографическая ситуация остается тяжелой. Поэтому власти республики стараются расширить меры господдержки семей с детьми, внедряя новые льготы и ежегодно индексируя денежные выплаты.
Помощь от региональных властей в Республике Башкортостан могут получить как молодые родители, так и малоимущие и многодетные семьи. Для стабилизации демографической ситуации в республике реализуются нацпроекты «Семейная ипотека», «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Башкирии».
В большинстве российских регионов губернаторское пособие выдается единовременно при рождении ребенка. Но в ряде субъектов Федерации назначаются и ежемесячные выплаты отдельным социальным категориям — например, малоимущим или многодетным семьям.
В Башкортостане на региональную помощь могут рассчитывать:
Конкретные условия получения соцподдержки от региона можно узнать на сайте Республиканского центра соцподдержки населения либо на портале Госуслуг. Но общим правилом получения соцпомощи является наличие одного или нескольких детей, постоянная регистрация на территории региона.
Всем родителям при рождении первого, второго и последующих детей полагается материнский семейный капитал. Его размер по всей России фиксированный, но регионы вправе увеличивать эту сумму за счет средств местного бюджета.
Важно! В Башкирии программа регионального маткапитала действует только для поддержки семей с приемными детьми.
Чтобы получить единовременное пособие от региональных властей, семья, проживающая на территории Республики Башкортостан, должна усыновить одного или нескольких детей. Получить выплату можно столько раз, сколько детей будет усыновлено. Сумма единовременного пособия при усыновлении ребенка — 100 тысяч рублей.
Усыновители могут распоряжаться выделенными средствами либо по частям, либо в полном объеме:
Кроме этого, при появлении новорожденного семьи в Башкортостане имеют право на получение федерального маткапитала. Правительство России приняло решение проиндексировать размер материнского капитала с 1 февраля 2023 года с учетом уровня фактической инфляции в стране.
Таким образом, с учетом инфляционной поправки сумма федерального маткапитала в 2023 году составляет: на первенца — 589 569 ₽, на второго и последующих детей — 779 094 ₽. Оформить эти выплаты можно в отделениях ПФР либо через Госуслуги.
Единоразовую помощь при рождении ребенка получают все семьи, где появился малыш, вне зависимости от социального статуса семьи и общего количества детей. Размер этой помощи единый по всей России, и с 1 февраля 2023 года он составил 22 909 руб.
Важно! На территории Башкирии действует районный коэффициент — 1,15. В соответствии с этим размер единоразового пособия на новорожденного составляет в 2023 году 26 345,35 рублей.
В случае рождения двойни, тройни или другого количества детей одновременно сумма пособия выплачивается на каждого малыша отдельно. Сумма единоразового пособия выплачивается по месту работы одного из родителей. Но если оба родителя не работают или являются студентами, то пособие оформляется в местных органах соцзащиты или на сайте Госуслуг.
Каждому новорожденному в Башкортостане дарится подарочный набор, который вручается при выписке из роддома. В него входят: уголок, шапочка, плед, ползунки, кофточка.
В Башкирии выплачивается единоразовое пособие при рождении восьмого и последующих детей, при условии что многодетная семья проживает в регионе более трех лет. Сумма единоразового пособия составляет 662 800 рублей.
С 2023 года все выплаты на детей, начиная с рождения и до 17 лет, были объединены в единое пособие. На данную меру поддержку могут рассчитывать семьи, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.
Важно! В 2023 году прожиточный минимум в Башкирии составляет 12 650 ₽. При этом для трудоспособного населения его размер установлен на уровне 13 789 ₽, для пенсионеров — 11 990 ₽, для детей — 12 271 руб.
С 2023 года в Башкирии размер единого пособия составляет от 6 135 руб. до 12 271 руб. в месяц.
В Башкирии для семей с детьми предусмотрен ряд льгот и компенсаций. Их размер и условия предоставления зависят от финансового положения семьи и общего количества детей.
Льготы, предоставляемые в Башкирии семьям с детьми, относятся к разным сферам: жилья, здравоохранения, транспорта, налогообложения, образования и др. При этом родители могут монетизировать некоторые виды льгот и заменять их денежными выплатами.
Важно! В Башкортостане малоимущими признаются семьи, где среднедушевой доход не превышает 24 542 ₽. Это двукратный размер прожиточного минимума на детей, принятого в регионе на 2023 год.
Льготы для малоимущих и многодетных семей в Башкирии:
В Башкирии можно оформить адресную социальную помощь. На нее вправе претендовать многодетные родители, матери или отцы-одиночки, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Главное условие — среднедушевой доход семьи ниже размера прожиточного минимума в регионе. Адресную соцпомощь можно получить:
Региональными выплатами занимаются органы соцстраха и отделения Пенсионного фонда. Для оформления льгот и компенсаций может понадобиться дополнительное обращение в налоговые органы, образовательные учреждения, банки — в зависимости от сферы соцпомощи. С полным перечнем выплат и льгот, положенных семьям с детьми в Башкирии, можно ознакомиться на сайте центра соцподдержки населения.
Оформить региональную поддержку можно в органах соцзащиты населения либо в офисах МФЦ. Но, как показывает практика, жители Башкирии чаще пользуются порталом «Госуслуги», чтобы оформить социальную выплату. Это быстро и удобно, особенно в условиях коронавирусных ограничений.
В Республике Башкортостан через Госуслуги можно оформить большинство льгот и выплат:
Ответ о рассмотрении заявления придет в течение 10 рабочих дней в личный кабинет на Госуслугах. При положительном рассмотрении заявления вы сможете получить деньги на свой счет уже в следующем месяце. Вам могут и отказать в выплате, если не соблюдены какие-либо условия получения либо не хватает документов.
Если у вас возникли спорные вопросы по начислению либо выплате соцпособий или назначению льгот, вы можете обратиться за разъяснениями в министерство семьи, труда и соцзащиты населения Республики Башкортостан.